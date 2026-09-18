İstanbul Havalimanı’nda 4. pist açıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 2,12 trilyon liralık yatırım açıklaması

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen 4. Pist ve İlave Yatırımların Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İstanbul'da ulaştırma ve altyapı alanında güncel fiyatlarla toplam 2,12 trilyon liralık yatırım gerçekleştirildiğini söyledi.

İstanbul Havalimanı'nda hayata geçirilen yeni yatırımların önemine dikkati çeken Erdoğan, 4. ana pistin havalimanının kapasitesine ve küresel bağlantı gücüne önemli katkı sağlayacağını belirtti.

İstanbul'a 2,12 trilyon liralık yatırım

İstanbul'da gerçekleştirilen ulaştırma ve altyapı yatırımlarına ilişkin rakamları paylaşan Erdoğan, "Sadece İstanbul'da 604,4 milyar lirası havayolu olmak üzere ulaştırma ve altyapı alanında güncel fiyatlarla toplam 2,12 trilyon liralık yatırım yaptık" dedi.

Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nın uluslararası hava ulaşımındaki konumuna işaret ederek, "Bugün hizmete alacağımız 4. ana pist ve ilave yatırımlar, küresel bağlantı gücünde dünya lideri olan İstanbul Havalimanımıza inşallah çok önemli katkılar yapacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bugün hizmete alacağımız 4. ana pist ve ilave yatırımlar, küresel bağlantı gücünde dünya lideri olan İstanbul Havalimanımıza inşallah çok önemli katkılar yapacak.

"67 ülkeden 1,5 milyar insan 4 saatlik uçuşla Türkiye'ye gelebiliyor"

Burada bir hususu öncelikle ifade etmek isterim. Türkiye olarak dünya haritasında çok müstesna bir konumda yer alıyoruz. 67 ülkeden 1,5 milyar insan sadece 4 saatlik bir uçuş yaparak ülkemize kolayca gelebiliyor.

"İstanbul'a 2,12 trilyon liralık yatırım yaptık"

Şu rakamlara özellikle dikkatinizi çekiyorum: Sadece İstanbul'da 604,4 milyar lirası havayolu olmak üzere ulaştırma ve altyapı alanında güncel fiyatlarla toplam 2,12 trilyon liralık yatırım yaptık.

Yapımı devam eden Yozgat ve Bayburt Gümüşhane havalimanlarımızla aktif havalimanı sayımızı 60'a ulaştıracağız. Ordu-Giresun ve Rize-Artvin'den sonra deniz üzerindeki 3. havalimanımızı da Trabzon'da inşa edeceğiz.

Havayolunda yolcu sayısı 247 milyonu aştı

2002'de iç ve dış hatlarda 34,5 milyon olan yolcu sayımız, 2025'te 247 milyonu geride bıraktı. Bu performansla yolcu sayısında Avrupa'da 3., dünyada 7. olduk.

69 kilometrelik metro projesi tamamlandı

Değerli konuklar, sevgili kardeşlerim; Haziran ayında Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu, Halkalı-Arnavutköy kesimini hizmete alarak toplam uzunluğu 69 kilometre olan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Projesini başarıyla tamamladık.

Erdoğan'dan muhalefete İstanbul Havalimanı eleştirisi

Tabii burada şu gerçeği de ülkem ve milletim adına üzülerek ifade etmek durumundayım: Biz İstanbul Havalimanı'nı ülkemize kazandırmaya çalışırken, eskisi ve yenisiyle muhalefetin aktörleri de bu yatırımın önünü kesmeye çalışıyordu.

"'Uçak inmez' dedikleri havalimanı rekordan rekora koşuyor"

Ama sonuçta ne oldu? Dediklerinin tamamı fos çıktı. Bunlarda hiçbir vizyon olmadığı bir kere daha anlaşılmış oldu. 'Uçak inmez' dedikleri İstanbul Havalimanı, hizmete girdiği günden beri rekordan rekora, başarıdan başarıya koşuyor.

16 Ağustos'ta 291 binle Türkiye ve Avrupa'nın günlük yolcu rekorunu kırdı. 30 Ağustos'ta 1787 uçuşla tüm zamanların uçuş rekorunu yeniledik.

Aynı anda 3 pistten bağımsız iniş-kalkış

Nisan 2025'te hayata geçirdiğimiz üçlü bağımsız paralel operasyonla, dünyada 2., Avrupa'da ise ilk kez aynı anda 3 pistten bağımsız iniş-kalkış yapılabilen seçkin merkezler arasına girdi.