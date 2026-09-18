PMYO sonuçları açıklandı mı, mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
On binlerin gözü 2026 Yılı 25. Dönem PMYO mülakat sonuçlarında... Günden güne beklenti daha da artarken "PMYO sonuçları açıklandı mı, mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu gündemden düşmüyor.
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25. Dönem PMYO sözlü sınavları tamamlandı. Adayalar artık sonuçlara ulaşmak istiyor. Her gün yoğun şekilde gelen soru ise "PMYO sonuçları açıklandı mı, mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor. İşte konuya dair bilgiler...
25. Dönem PMYO mülakat, sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
18 Eylül 2026 Cuma günü itibarıyla Polis Akademisi'nden sonuç tarihi ile ilgili bir bilgilendirme gelmedi.
Beklentiler bu hafta sonuçların ilan edileceği yönünde... Bugün açıklanmadığı takdirde gözler pazartesi gününe çevrilecek.
Kaynak: HABER MERKEZİ