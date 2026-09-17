Kademeli emeklilik çıkıyor mu? Kademeli emeklilikte yeni gelişme var mı? İşte son durum...

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EYT kapsamı dışında kalan çalışanlar, dört gözle kademeli emeklilik istiyor. Milyonlar mitinglerde ve sosyal medyada seslerini duyurmaya çalışıyor. Her gün yeni gelişme olup olmadığı sorgulanırken "Kademeli emeklilik çıkıyor mu" sorusuna yanıt arıyor.

Kademeli emeklilik çıkacak mı?

Sosyal güvenlik uzmanı ve Dünya Gazetesi Yazarı Özgür Erdursun, kademeli emeklilik konusunda AK Parti gündeminde şu an için böyle bir çalışmanın bulunmadığını ve ekonomik koşullar nedeniyle kısa vadede yasal bir adım atılma ihtimalinin düşük olduğunu belirtiyor.

Erdursun, seçim döneminde veya kamuoyundan gelebilecek çok büyük baskılar neticesinde ileride bir adım atılabileceğini öngörüyor.