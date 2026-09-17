ERİŞİME AÇILDI! TUS sonuçları açıklandı... Sonuç sorgulama ekranı
TUS 2. Dönem sonuçları açıklandı. ÖSYM, saat 11.30'da yaptığı duyuru ile sonuçları erişime açtı. İşte sonuç sorgulama ekranı...
23 Ağustos'ta gerçekleşen TUS 2. Dönem sınavının bugün sonuçları ilan edilecekti. Adaylar günlerdir "TUS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyordu ki müjdeli haber az önce geldi.
TUS sonuçları açıklandı
ÖSYM'den yapılan açıklamada "23 Ağustos 2026 tarihinde uygulanan 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 2. Dönem) ile 2026 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın (2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır" denildi.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
ÖSYM TUS 2. Dönem tercih tarihini de henüz belirtmiş değil.