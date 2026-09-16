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Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın 2026 yılındaki ikinci oturumu için hazırlıklar devam ediyor. 27 Eylül'de yapılacak sınav öncesinde adayların gözü sınav giriş belgelerine çevrildi. Şu sıra gündemden düşmeyen soru "2026-HMGS/2 sınav giriş belgeleri, sınav yerleri ne zaman açıklanıyor" şeklinde...

2026-HMGS/2 sınav yerleri açıklandı mı?

ÖSYM, 2026-HMGS/2 sınav yerleri için bir tarih belirtmedi. Fakat kurum sınavdan çoğunlukla 10 gün önce sınav giriş belgelerini erişime açıyor. Bu sebeple gözler 17 Eylül'e çevrilmiş durumda...

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Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

2026-HMGS/2 sınav sonuçları ise ÖSYM'nin takvimine göre 22 Ekim'de ilan edecek.