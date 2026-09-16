Usta sanatçı Münir Canar hayatını kaybetti
Türk tiyatrosu, sineması ve televizyon dünyasının usta isimlerinden, Devlet Tiyatroları emekli sanatçısı Münir Canar, 81 yaşında hayatını kaybetti.
Devlet Tiyatroları, Türk tiyatrosunun yanı sıra sinema ve televizyon dünyasında da önemli çalışmalara imza atan usta sanatçı Münir Canar'ın 81 yaşında yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Devlet Tiyatroları'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Devlet Tiyatrolarının Usta İsmi, Hocamız Münir Canar'ı Kaybettik...
Türk tiyatrosunun, sinemasının ve televizyon ekranlarının en değerli çınarlarından, Devlet Tiyatrolarından emekli duayen sanatçımız, hocamız Münir Canar'ın 81 yaşında aramızdan ayrılmasının derin üzüntüsünü yaşıyoruz."