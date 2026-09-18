39 ilin emniyet müdürü değişti: Yeni kararname Resmi Gazete'de

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Emniyet Genel Müdürlüğü Kararnamesi ile merkez ve taşra teşkilatlarda 69 görev değişikliği yapıldı.

39 ilin emniyet müdürü değişti. 24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi. 23 polis başmüfettişi ise emniyet müdürü oldu.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yapılan atamalarda ise, Güvenlik Daire Başkanı Emrullah Gölcük, Tanık Koruma Dair Başkanı İsmail Hakkı Günay, Polis Başmüfettişi Ali Karabağ ve Polis Başmüfettişi Selçuk Doğuş Emniyet Genel Müdürlü Yardımcılığına atandı.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına, Batman İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne, Bayburt İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, Çorum İl Emniyet Müdürlüğüne, Bingöl İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne, Çankırı İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, Van İl Emniyet Müdürlüğüne, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne, Gümüşhane İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, Rize İl Emniyet Müdürlüğüne, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne, Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğüne, Mardin İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Sinop İl Emniyet Müdürlüğüne, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne, Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne, Tokat İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, Samsun İl Emniyet Müdürlüğüne, Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Serdar Büyükleblebici, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne, Personel Başkanı Ali Süllü, Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne, Dış İlişkiler Daire Başkanı Gökhan Demirtola, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne, Terörle Mücadele Daire Başkanı Yusuf Topcan, Yalova İl Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Ali Erkan Aktaşgül, Amasya İl Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Bülent Gürcan, Bartın İl Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Yusuf Fatih Atay, Batman İl Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Ayhan Karaduman, Bayburt İl Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Mehmet Darendeli, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Hikmet Ataman, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Gökhan Dedebağı, Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Esat Feryadi Doköz, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Mahmut Ay, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Mehmet Yüksel, Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Nihat Özen, Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Eraslan Er, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Osman Tınmazol, Karabük İl Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Mustafa Çakır, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Arslan Bağrıaçık, Kilis İl Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Arif Hakan Tandoğan, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Mustafa Varol, Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Cemal Dalman, Muş İl Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Sinan Dallı, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Yavuz Doğan, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Kenan Şengül, Tokat İl Emniyet Müdürlüğüne, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine, Amasya İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç, Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine, Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine, Bartın İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine, Bitlis İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine, Burdur İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine, Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine, Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine, Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine, Hatay İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz, Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine, Iğdır İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine, Karabük İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver, Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine, Kırklareli İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine, Kilis İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine, Muş İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine, Rize İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine, Sinop İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine, Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine ve Yalova İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine atandı.

Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda açık bulunan Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdür Yardımcılığına Ali Rıza Çataldağ atandı. Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Fatih Dulkan atandı.

Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı, Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Fatih Aktay görevden alınırken, yerine Hikmet Güneş atandı. Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılığına ise İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin atandı. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ise Kahraman Akdoğan atandı.