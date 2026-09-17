Mehmet Uçum açıkladı: Öcalan'a yeni süreçte görev verilecek

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun çalışmalarına değinen Uçum, kurul bünyesinde dört alt komisyon oluşturulduğunu belirtti.

Öcalan'a alt komisyonda görev verilecek

Uçum, Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nda terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a görev verileceğini açıkladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreçte Öcalan, PKK'ya kendisini feshetmesi yönünde çağrıda bulunmuştu. Sürecin ilerleyen aşamasında hazırlanan çerçeve yasa teklifi TBMM'de kabul edilerek kanunlaşmıştı.

Kanunda, 1 Haziran 2005 tarihinden önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilenler veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçları işleyenler kapsam dışında bırakıldı. Bu düzenleme nedeniyle Öcalan ve örgütün yönetim kadrosu yasadan yararlanamayacak.

İmralı'daki konuta ilişkin açıklama

Öcalan'a verilecek görevin farklı yorumlanmaması gerektiğini belirten Uçum, İmralı'daki konutun cezaevine bağlı ek bir ünite olarak yapıldığını söyledi.

Söz konusu imkanın Öcalan'ın süreçte üstlendiği rolü daha iyi yerine getirebilmesi amacıyla oluşturulduğunu ifade eden Uçum, buradan “Serbest bırakıldı.” şeklinde bir sonuç çıkarılamayacağını vurguladı.

Uçum, sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Öcalan ile yürütülen diyalog sürecidir. Hedef bedellidir. Terör örgütünün tasfiyesinin sağlanmasıdır."

"Terör meselesinde muhatap Öcalan"

Terör meselesinde muhatabın Öcalan olduğunu belirten Uçum, şunları söyledi:

"Örgütü kim kuruyorsa silahı kim kullandırdıysa fesh edecek de odur. Öbür türlü devlet güvenlik politikasıyla yapar diyalogda muhatap aldığı kişi bu görevini iyi yapması için bir komisyonda görevlendirilmesi daha rahat ortamda çalışması gerekliliktir sağlanan imtiyaz değildir. Görevin gerektirdiği ortam sağlamaktan ibarettir bunun dışındakiler doğru değildir."

Kanunda her kişiden yararlanmaya ilişkin düzenlemelerin bulunduğunu ifade eden Uçum, "Hükümlü üzerinden diyalog yürütüyorsan terör örgütünün tasfiyesine ilişkin, bunun hukuka aykırı bir durumu yok. Rutin dışı süreçler, rutin dışı yöntemlerle çözülür." dedi.

Demirtaş'ın durumuna da değindi

Uçum, Kasım 2016'dan bu yana tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın durumuna ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Demirtaş'ın başvuru yapmasının önünde herhangi bir engel bulunmadığını belirten Uçum, yapılacak başvurunun ilgili mahkeme tarafından değerlendirileceğini söyledi.

Uçum, “Kişi bakımından örgüt bakımından dosyası kapsama giriyor mu bu değerlendirilecektir kararı ilgili mahkeme verecektir.” ifadelerini kullandı.

Seçim tarihi için 16 Nisan 2028'i işaret etti

Uçum, seçimlerin ne zaman yapılabileceğine ilişkin öngörüsünü de paylaştı. Meclis'in 360 milletvekilinin oyuyla seçimlerin yenilenmesi kararı alması halinde sandığın 16 Nisan 2028'de kurulabileceğini belirten Uçum, "360 milletvekiliyle seçimlerin yenilenmesi kararı alırsa 16 Nisan 2028'te seçim yapılacak." dedi.

Uçum, söz konusu tarihin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin yıl dönümü olması nedeniyle anlam taşıdığını belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin geçişinin yıl dönümü 16 Nisan." ifadelerini kullandı.

2027'nin son çeyreğinde seçim yapılması ihtimalini düşük gördüğünü belirten Uçum, seçimlerin mart veya nisan ayında gerçekleştirilebileceğini ifade etti.