SONUÇ SORGULAMA EKRANI... Öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanak?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen il dışı atama sonuçlarını bugün ilan edecek. On binlerde büyük bir heyecan söz konusu... Bugün en çok yöneltilen soruların başında "Öğretmen il dışı atama - tayin sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" geliyor.

Öğretmen il dışı atama - tayin sonuçları açıklandı mı?

Hayır, Milli Eğitim Bakanlığı şu dakika itibarıyla sonuçları ilan etmedi.

2026 yılı yaz tatili öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değişikliği sonuçları saat 16.00'da açıklanmıştı. Bu dönemde de gözler saat 16.00'da olacak.

ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇ EKRANI

Atamalar nasıl yapılacak?

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.

Öğretmenlerden üzerinde sonuçlandırılmamış görevlendirme kararnamesi bulunanların bu duyuru kapsamında ataması yapılması hâlinde söz konusu kararnameleri iptal edilecek.

Sonuçlar, “personel.meb.gov.tr” adresinde yayımlanacak olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacak.