YKS sonuç tarihi: Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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YKS sonuç tarihine çok az bir süre kaldı. Milyonlarca üniversite adayı sonuçlarını öğrenip tercih için bekleyişe geçecek. Heyecan katsayısı her geçen gün artıyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları ÖSYM'nin daha önce duyurduğu takvime göre 22 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Kurum saate ilişkin ise bir bilgi geçmedi. Tercih takvimi de belli olmuş değil.

Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Temmuz 2026 tarihinde ÖSYM’nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.