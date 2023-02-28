YSK, deprem bölgesindeki vatandaşların nasıl oy kullanacağını belirleyecek

YSK Seçmen Kütüğü ve Seçim Hizmetleri Genel Müdürleri ile bazı daire başkanlarının yer aldığı heyet, bölgede dört başlıkta inceleme yapacak; durum tespiti ve değerlendirmelerine, hazırlayacağı raporda yer verecek.

Edinilen bilgiye göre heyet, öncelikle bölgede ilçe seçim kurullarının hizmet gördüğü binaların fiziki durumlarını inceleyecek. Ardından seçim kurullarının seçim zamanında kullanabileceği spor veya konferans salonu gibi alanların listesini hazırlayacak. Daha önce seçimlerde kullanılan sandık, mühür, oy kabinleri gibi seçim malzemelerindeki eksiklikleri tespit edecek YSK heyeti, yıkım nedeniyle artık oy kullanma yeri kalmayan bölgelerde ne kadar konteynır ve çadır ihtiyacı olacağına yönelik fizibilite çalışması da yapacak. Daha sonra valiliklere seçimlerin güven içinde yapılması için malzeme ihtiyacını bildirecek YSK, bu kurumlardan gereken teknik desteği talep edecek.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre, Deprem heyetinin, hazırlayacağı rapor hafta içinde YSK Başkanı Muharrem Akkaya’ya sunulacak. Akkaya da raporu kurul üyeleriyle paylaşacak. Çalışmanın çıktılarının seçim tarihinde bir değişikliğe neden olmayacağı; dolayısıyla da önümüzdeki günlerde YSK Başkanı Akkaya’nın konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirmesinin planlanmadığı ifade ediliyor.

Kayıp mühür tartışması

Depremde yaşanan yıkımla birlikte yeni bir tartışma da “kaybolan mühür”ler üzerinden başladı. Seçimlerde “mükerrer oy” kullanılabileceği iddialarına AKP'li yetkililer, “Oy pusulalarında sadece sandık kurullarının, zarflarda ise hem sandık hem seçim kurullarının mührü var. Bu mühürler birinin eline geçse de bir anlamı yok. Sandık kurullarına teslim edilen zarf ve oy pusulası sayısı ile kullanılmayan oy pusulası ve zarf sayısı tutanakta belli. Siyasi parti temsilcilerinin orada imzası var. Her sandıkta beş siyasi partinin temsilcisi, bir memur üye bir de başkan var. Yani bir sandıkta sahtekârlık yapılabilmesi için, o sandıkta görevli bu yedi kişinin anlaşma yapması lazım. Bu iddialar, algı oluşturmaya yönelik girişimlerdir” yanıtını veriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın depremin ardından ilk kez Meclis’te AKP Grup Toplantısı’nda konuşacak. Erdoğan’ın grup toplantısında seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılacağına yönelik bir açıklama yapabileceği belirtiliyor.