YSK'dan 8 partiye 2 il, 11 ilçe ve 7 beldede ret

YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarına ilişkin siyasi partilerin itirazlarını karara bağladı.

AK PARTİ

Alınan bilgiye göre; AK Parti'nin İstanbul Bahçelievler ilçesi ile Şanlıurfa Halfeti ilçesinde seçimlerin yenilenmesine ilişkin başvurusu reddedildi.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

Kurul, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi Türkmen beldesi ile TİP'in Tokat'ın Niksar ilçesi Yazıcık beldesinde seçimlerin yenilenmesine yönelik taleplerini de kabul etmedi.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP), Kütahya'nın Simav ilçesi Güney beldesinde, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Döğer beldesi ile Sinanpaşa ilçesi Akören beldesi ve Bingöl'ün Yedisu ilçesinde seçimlerin yenilenmesine yönelik başvurusu reddedildi.

YENİDEN REFAH PARTİSİ



Kurul, Yeniden Refah Partisi'nin Şanlıurfa'nın Siverek, Samsun'un Bafra, Giresun'un Doğankent, Gaziantep'in Nurdağı, Iğdır'ın Aralık ilçelerinde seçimlerin iptali, Konya'nın Çeltik ilçesi, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Deredolu beldesinde ise mazbata iptali başvurularını reddetti.

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

YSK, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Aksaray'ın Gülağaç ilçesi Gülpınar beldesi ve Erzurum'un İspir ilçelerinde seçimlerin iptaline yönelik başvurusunu ve Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde daha önce "seçimlerin yenilenmesi" yönünde alınan karara İYİ Parti'nin yaptığı itirazı da reddetti.

DEM PARTİ

Kurul, DEM Parti'nin Şırnak ve Kars için yaptığı seçimlerin yenilenmesi talebini de kabul etmedi.