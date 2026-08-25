Yurdun bir bölümü kavrulacak, bir bölümü sağanağa teslim olacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye’nin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı bulutlu hava etkili olacak. Doğu Akdeniz’in Toroslar bölümü, Doğu Karadeniz, Ordu, Tokat, Erzincan, Ardahan ve Osmaniye çevreleri ile Hatay’ın kıyı, Kahramanmaraş’ın ise batı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yurdun diğer bölgelerinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklık 40 dereceye ulaşacak

Hava sıcaklıklarının İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’da 2 ila 4 derece azalması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik göstermemesi bekleniyor.

Günün en yüksek sıcaklığının Denizli’de 40 dereceye ulaşacağı tahmin edilirken Muğla, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da 38, Gaziantep ve Burdur’da 37, İzmir ve Adana’da 36 derece ölçülmesi bekleniyor.

İstanbul’da sıcaklığın 31, Ankara’da 32, Antalya’da 35, Samsun’da 30, Trabzon ve Rize’de 28 dereceye çıkacağı öngörülüyor.

Karadeniz ve Doğu Akdeniz’de sağanak

Orta ve Doğu Karadeniz’in parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken Doğu Karadeniz ile Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Rize ve Trabzon’da yağışların aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Osmaniye çevreleri, Hatay’ın kıyı kesimleri ve Kahramanmaraş’ın batısında da yerel sağanak bekleniyor. Adana’nın kuzey ve doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak ihtimali bulunuyor.

Doğu Anadolu’da ise Erzincan ve Ardahan çevrelerinde yerel yağış öngörülüyor.

İki il için kuvvetli rüzgâr uyarısı

Rüzgârın genellikle kuzey, güney kesimlerde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Zonguldak ve Bartın kıyılarında öğle saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli rüzgâr tahmin ediliyor.

Meteoroloji, kuvvetli rüzgâr nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.