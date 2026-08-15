15 Ağustos 2026 İstanbul baraj doluluk oranı... Barajlarda son durum nedir?

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 15 Ağustos baraj doluluk oranlarını yayımladı. Bugün de ufak bir düşüş kaydedilirken son veri merak ediliyor. İşte detaylar...

15 Ağustos 2026 İstanbul baraj doluluk oranı...

İSKİ'nin yayımlamış olduğu son verilere göre baraj doluluk oranı yüzde 49.54'e düştü. Dün bu oran %49.94'tü.

Ömerli: %70

Darlık: %67

Elmalı: %80

Terkos: %41

Alibey: %48

Büyükçekmece: %34

Sazlıdere: %28

İstrancalar: %34

Kazandere: %22

Pabuçdere: %16