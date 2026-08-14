Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 25. yılına özel mesaj: Yeni dönemin yol haritasını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla kaleme aldığı "AK Parti, Milletle Birlikte Yazılan Çeyrek Asırlık Dönüşüm Hikayesi" başlıklı makalesi, Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya'da yayımlandı.

Erdoğan, makalesinde 25 yıl önce AK Parti'yi kurarken Türk milletiyle Türkiye'nin geleceğini yeniden şekillendirmeyi amaçlayan uzun soluklu bir yolculuğa çıktıklarını belirtti. Türkiye'nin o dönemde siyasi krizler, ekonomik belirsizlikler ve vesayetçi anlayışın baskısı altında bulunduğunu ifade eden Erdoğan, siyaseti yeniden milletin hizmetine sunmayı, devlet ile vatandaş arasındaki güveni güçlendirmeyi ve Türkiye'yi kendi kararlarını verebilen güçlü bir ülke konumuna taşımayı hedeflediklerini kaydetti.

"En büyük güvencemiz milletimizin iradesiydi"

"14 Ağustos 2001'de 'Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' derken en büyük güvencemiz milletimizin iradesiydi. AK Parti hakları sınırlandırılan, krizlerin yükünü omuzlayan ve çocukları için daha müreffeh bir gelecek isteyen milyonların ortak umudu olarak doğdu." değerlendirmesini yapan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün geriye baktığımızda AK Parti'nin çeyrek asrının Türkiye için tarihi bir dönüşüme karşılık geldiğini görüyoruz. Demokratik meşruiyet güçlendi, devletimizin hizmet kapasitesi gelişti, toplumun farklı kesimlerinin kamusal hayata katılımı genişledi. Türkiye, kendi hedeflerini belirleyen, imkanlarına güvenen ve geleceğini kendi iradesiyle şekillendiren bir ülkeye dönüştü. Demokratik meşruiyetin güçlenmesi, bu dönemde verdiğimiz mücadelenin temelini oluşturdu. Bunun en ağır sınavını 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadık. Milletimiz o gece seçilmiş iradeye ve anayasal düzene sahip çıkarak Türkiye'nin geleceğine sandık dışı hiçbir gücün yön veremeyeceğini ortaya koydu. Bu kararlı duruş, vesayet döneminin geride bırakılmasında, sivil siyasetin güçlenmesinde ve demokrasimizin kökleşmesinde tarihî bir dönüm noktası oldu."

Eğitimden sağlığa yatırımlar

Erdoğan, eğitim, sağlık, ulaştırma, enerji, sosyal politikalar ve şehirleşme başta olmak üzere birçok alanda hayata geçirilen yatırımların söz konusu dönüşümün somut temelini oluşturduğunu ifade etti.

Kamu hizmetlerine erişimin ülke genelinde yaygınlaştırıldığını belirten Erdoğan, Anadolu'nun üretim ve kalkınma imkanlarının artırıldığını, kadınların, gençlerin, engellilerin ve toplumun tüm kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha güçlü şekilde katılımının desteklendiğini aktardı.

Savunma sanayisi ve teknolojide yeni hedefler

Savunma sanayisi ve ileri teknoloji alanında atılan adımlarla stratejik alanlardaki dışa bağımlılığın önemli ölçüde azaltıldığını vurgulayan Erdoğan, "İnsansız hava araçlarından milli muharip uçağımız KAAN'a, savaş gemilerinden hava savunma sistemlerine uzanan hamlelerimiz Türkiye'nin üretim ve teknoloji kapasitesini güçlendirdi. TOGG, uzay programımız, nükleer enerji yatırımlarımız ve Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gaz bu yeni özgüvenin sembolleri oldu. Önümüzdeki dönemde bu birikimi yapay zeka, yarı iletkenler, enerji teknolojileri ve yüksek katma değerli üretimde yeni bir sıçramaya dönüştüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye uluslararası sistemin etkin aktörlerinden biri"

Dış politikaya da değinen Erdoğan, Türkiye'nin giderek çok kutuplu hale gelen uluslararası sistemin etkin aktörlerinden biri olduğunu belirtti. Milli çıkarların korunmasının yanı sıra diplomasi, diyalog ve insani sorumluluğu merkeze alan çok yönlü bir dış politika anlayışı izlediklerini kaydetti.

Türk ve İslam dünyasıyla ilişkileri çok boyutlu biçimde geliştirirken mazlumların haklarını da her platformda savunduklarını belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"NATO'nun güçlü bir müttefiki, G20'nin etkin bir üyesi, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın önde gelen ülkesi ve Avrupa güvenlik mimarisinin başat aktörlerinden biri olarak Karadeniz'den Orta Doğu'ya, Kafkasya'dan Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyada barış ve istikrara katkı sunuyoruz. Stratejik özerkliği, karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde daha dengeli ilişkiler kurmanın zemini olarak görüyoruz. 'Dünya beşten büyüktür' çağrımız, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kurumların günümüzün güç dengelerini ve toplumların çeşitliliğini daha adil biçimde temsil etmesi gerektiğine dair teklifimizin özüdür. Küresel barış ve güvenliğin sınırlı sayıdaki ülkenin önceliklerine bağlı kalması, insanlığın karşı karşıya bulunduğu krizlere kalıcı çözümler üretmemektedir. Daha kapsayıcı, daha etkin ve hesap verebilir bir uluslararası düzenin ortak geleceğimiz için zorunlu olduğuna inanıyoruz."

Terörden salgına çok sayıda sınama

AK Parti'nin çeyrek asırlık döneminde terör saldırılarından bölgesel savaşlara, düzensiz göç hareketlerinden küresel salgına ve ekonomik dalgalanmalara kadar çok sayıda sınamayla karşılaştıklarını hatırlatan Erdoğan, bu süreçlerin güçlü kurumların, etkin kamu yönetiminin ve millet-devlet dayanışmasının önemini ortaya koyduğunu ifade etti.

6 Şubat depremleri: Önemli mesafe katettik

6 Şubat depremlerine de değinen Erdoğan, "11 ilimizi ve milyonlarca vatandaşımızı etkileyen bu büyük felaket milletimizin yüreğinde derin yaralar açtı. İlk andan itibaren devletimizin bütün imkanlarını seferber ettik. Bugün şehirlerimizin yeniden imarında önemli mesafe katettik. Güvenli konutlardan üretim altyapılarına, sosyal hayattan tarihi dokunun korunmasına kadar yürüttüğümüz çalışmaları aynı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Enflasyonla mücadele mesajı

Erdoğan, AK Parti'nin çeyrek asırdır güçlü kalmasını sağlayan temel unsurun milletle kurulan gönül bağı olduğunu belirterek, bu tecrübenin aynı zamanda sürekli yenilenme sorumluluğunu beraberinde getirdiğini kaydetti.

Milletin değişen beklentilerinin, gençlerin gelecek arayışlarının, ekonomik sıkıntıların günlük hayattaki etkilerinin ve siyaset yapma biçimlerinin açık yüreklilikle değerlendirilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, "Geçmiş başarılarımız önemli bir referanstır; bizi geleceğe taşıyacak olan reform irademiz ve değişime öncülük etme kabiliyetimizdir. Önümüzdeki dönemde de enflasyonla mücadeleyi kararlılıkla sürdürürken üretimi, yatırımı ve istihdamı büyüteceğiz. Alın terinin karşılığını veren, refahı toplumun bütün kesimlerine yayan ve gençlerimizin eğitimden istihdama, girişimcilikten konuta kadar fırsatlara daha adil biçimde erişebildiği bir Türkiye için çalışacağız." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye Yüzyılı ortak gelecek irademizin adıdır"

"Türkiye Yüzyılı, Cumhuriyetimizin ikinci asrına yönelik ortak gelecek irademizin adıdır." açıklamasında bulunan Erdoğan, demokrasisi güçlü, üretken ekonomiye sahip, teknolojide öncü, dış politikada etkili ve toplumsal dayanışması kuvvetli bir Türkiye hedeflediklerini vurguladı.

Geçmişten gelen birikimi geleceğin imkanlarıyla bir araya getirerek milletin refahını artıracaklarını ifade eden Erdoğan, bölgesel istikrarı güçlendirmeyi ve daha adil bir uluslararası düzenin oluşmasına katkı sağlamayı sürdüreceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, makalesini şu değerlendirmeyle tamamladı:

"AK Parti'nin 25'inci yılı, geçmişin tecrübesini değerlendirerek yeni dönemin yol haritasını ortaya koyduğumuz tarihi bir eşiktir. Aziz milletimizle çıktığımız bu yolda, reform irademizi diri tutarak ve geleceğin imkanlarına odaklanarak yolumuza aynı kararlılıkla devam ediyoruz."