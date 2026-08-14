Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin kimdir? Özlem Gültekin neden öldü?

Yapılan paylaşımda "Onlarca kadının&annenin hayatına dokunan Op. Dr. Özlem Gültekin'i kaybettik. Cenazesi bugün (14 Ağustos 2026) ikindi namazına müteakip Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kaldırılacak. Örnekköy Mezarlığı'na defnedilecektir. Hayatın Öz'ü sonsuza dek bizimle. Başımız sağ olsun" denildi.

Özlem Gültekin'in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Özlem Gültekin kimdir?

Op. Dr. Özlem Gültekin, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak görev yapan ve mesleki çalışmalarıyla tanınan isimlerden biriydi. 1977 yılında dünyaya gelen Gültekin, tıp eğitimine 1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladı. 2000 yılında fakülteden mezun olan Gültekin, aynı yıl girdiği Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda Türkiye derecesi elde ederek Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlık eğitimine başladı.

Gültekin, 2000-2005 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda görev yaptı. Uzmanlık eğitiminin ardından farklı devlet ve özel hastanelerde çalışan Gültekin, 2006-2009 yılları arasında Konya Ereğli Devlet Hastanesi'nde mecburi hizmetini tamamladı. Daha sonra İzmir'deki özel sağlık kuruluşlarında görev yapan Gültekin, 2012 yılında kendi kliniğini kurdu.

Özlem Gültekin'in mesleki çalışmaları

Kendi kliniğini açtıktan sonra çalışmalarını burada sürdüren Gültekin, ilerleyen dönemde kliniğinin markasını "Hayat'ın ÖZ'ü Kliniği" olarak değiştirdi. Kadın hastalıkları ve doğum alanındaki çalışmalarının yanı sıra çeşitli estetik uygulamalar da gerçekleştiren Gültekin, mesleki gelişimi kapsamında yurt içi ve yurt dışında çok sayıda kongre ve sempozyuma katıldı. 2012 yılında Slovenya'da bulunan Ljubljana University Hospital'da Prof. Dr. Adolf Lukonovic ile çeşitli çalışma ve uygulamalara katılarak eğitim sertifikası aldı.

Özlem Gültekin'in diğer ilgi alanları

Mesleğinin yanı sıra farklı alanlara da ilgi duyan Özlem Gültekin'in PPL pilotluk sertifikası bulunuyordu. Uçak kullanmayı hobi olarak sürdüren Gültekin, aynı zamanda Türkiye Genç İş Adamları Derneği'nin (TÜGİAD) Ege yapılanmasında çeşitli görevler üstlendi. TÜGİAD Ege Şubesi'nde Sağlık Komisyonu Başkanlığı yapan Gültekin, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği ile İzmir Tabip Odası'nın da üyesiydi.