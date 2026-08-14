Meteoroloji uyardı: Sağanak ve fırtına geliyor, sıcaklıklar düşecek

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava etkili olacak. İç ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Uşak, Bolu, Tokat, Niğde ve Kayseri çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bazı bölgelerde yağış kuvvetlenecek

Yağışların sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Öğleden sonra ise Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde kuvvetli sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış sırasında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Sıcaklıklar 5 dereceye kadar düşecek

Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Kısa süreli fırtına bekleniyor

Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda rüzgarın saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli, yer yer ise saatte 60-80 kilometre hızla kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da sabah saatlerine dikkat

Marmara Bölgesi'nin parçalı bulutlu olması beklenirken İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. İstanbul'da günün en yüksek sıcaklığının 28 derece olması bekleniyor.

Bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğudan esecek rüzgarın kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde etkili olabileceği öngörülüyor.

Ege'de sıcak hava sürüyor

Ege Bölgesi'nin genelinde az bulutlu ve açık hava beklenirken iç kesimlerde zamanla bulutlanmanın artacağı tahmin ediliyor. Öğleden sonra Uşak çevreleri ile Denizli'nin kuzey ve Afyonkarahisar'ın batı ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Günün en yüksek sıcaklığının İzmir'de 36, Muğla ve Denizli'de 37, Uşak'ta ise 31 derece olması bekleniyor. Kuzey ve Kıyı Ege'de kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına öngörülüyor.

Akdeniz'de sağanak, Antalya'da 39 derece

Akdeniz Bölgesi'nde öğleden sonra İç ve Doğu Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Adana'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli yağış beklenirken Hatay'da da sağanak etkili olacak. Hava sıcaklığının Antalya'da 39, Adana'da 35, Hatay'da 32 dereceye ulaşması bekleniyor.

İç Anadolu'da Niğde ve Kayseri'de yağış var

İç Anadolu'da günün ilk bölümünde az bulutlu ve açık bir hava beklenirken öğleden sonra Niğde ve Kayseri çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Ankara'da sıcaklığın 30, Eskişehir'de 28, Konya'da 31 ve Niğde'de 30 derece olması bekleniyor.

Karadeniz'de kuvvetli yağış alarmı

Batı Karadeniz'de öğleden sonra Bolu çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken kıyı kesimlerde rüzgarın saatte 40-60 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de ise yağış daha geniş bir alanda etkili olacak. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Tokat çevrelerinde sağanak bekleniyor. Yağışların sabah Ordu ve Giresun'da, öğleden sonra ise Rize ve Artvin'de yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'da kuvvetli sağanak

Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bölgenin güneydoğusunda ise rüzgarın güneyli yönlerden saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

Güneydoğu'da yağış batı kesimlerde

Güneydoğu Anadolu'da genel olarak az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Ancak öğleden sonra Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklıkların Diyarbakır'da 39, Şanlıurfa'da 38, Gaziantep ve Mardin'de 36 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.