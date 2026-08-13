Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kavurucu sıcaklara sağanak arası

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun büyük bölümüne ilişkin güncel hava tahminlerini açıkladı. Marmara ve Kuzey Ege'de saatte 80 kilometreye ulaşabilecek fırtına beklenirken, Karadeniz'deki 4 il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Güney kesimlerde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Akdeniz parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Osmaniye, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı ve Ankara'nın kuzey ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yurdun diğer kesimlerinin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

4 il için kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların Sinop, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, söz konusu illerde ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış sırasında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Batı Karadeniz genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, Orta ve Doğu Karadeniz'in tamamında da yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına

Meteoroloji'nin bir diğer uyarısı ise kuvvetli rüzgar için geldi. Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgar hızının saatte 60 ila 80 kilometreye kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Yetkililer; ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

İstanbul'da hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Kentte en yüksek sıcaklığın 30 derece olması bekleniyor. Bursa'da 34, Çanakkale'de 33 derece ölçülmesi tahmin ediliyor.

Güneyde sıcaklık 40 dereceyi aşacak

Yağış ve fırtına kuzey bölgelerde etkisini gösterirken, Türkiye'nin güney kesimlerinde sıcak hava devam edecek. Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde bir miktar azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Güney kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, Antalya'da termometrelerin 40, Diyarbakır'da 40, Şanlıurfa'da ise 41 dereceyi göstermesi öngörülüyor. İzmir ve Muğla'da sıcaklığın 38, Denizli'de 39 dereceye ulaşması bekleniyor.

Ankara'da öğleden sonra yağış

İç Anadolu'da parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Ancak öğle saatlerinden sonra Ankara'nın kuzey ve doğusu ile Çankırı, Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ankara'da günün en yüksek sıcaklığının 32 derece olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde de yerel sağanaklar görülecek. Erzurum ve Kars'ta sıcaklığın 25 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu'da ise yağış beklenmiyor. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken, sıcaklıkların 40 derece civarına çıkacağı öngörülüyor.