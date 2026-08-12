2026 DGS sonuçları bugün açıklanır mı, erken açıklanacak mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş... Yaklaşık 240 bin kişi sonuçlar için sabırsız... ÖSYM'nin sonuçları erken açıklayıp açıklamayacağı merak edilirken "DGS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu ağır basıyor.
2026 DGS sonuçlarının açıklanmasına çok az bir süre kaldı. Yüz binler sonuçları beklerken net tarih ve saat araştırılıyor. Bugün yoğun şekilde gelen soru "DGS sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.
2026 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin geçtiği tarih bilgisine göre DGS 2026 sonuçları 13 Ağustos'ta ilan edilecek. Sonuç saati duyurulmazken geçen yıl sonuçlar saat 10.00'de erişime aılmıştı. Tercih tarihleri de henüz paylaşılmadı.
Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.