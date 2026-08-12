9 köpeğin saldırısına uğramıştı: 637 bin TL tazminat kazandı

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Kırşehir'in Boztepe ilçesinde 2019 yılında 9 köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Sebahat Karaman'ın açtığı tazminat davasında nihai karar çıktı.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Karaman'a 437 bin 156 TL maddi ve 200 bin TL manevi olmak üzere toplam 637 bin 156 TL tazminat ödenmesini öngören kararı onadı.

Yüzde 37 oranında malul kaldı

Olay, 10 Ocak 2019'da saat 07.00 sıralarında Kırşehir'in Boztepe ilçesinde meydana geldi. Kızını okul servisine bindiren Sebahat Karaman, evine döndüğü sırada 9 köpeğin saldırısına uğradı. Komşularının müdahalesiyle kurtarılan Karaman, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Saldırı nedeniyle Karaman'ın sağ kulağında ve her iki kolunda doku kaybı meydana geldi.

Olayın ardından köpek sahiplerinden şikâyetçi olan Karaman, tazminat davası açtı. Kırşehir 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, yaralanmanın basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde olmadığı ve Karaman'ın yaşamını tehlikeye soktuğu belirtildi.

Yüz bölgesindeki lezyonlar ile sağ kulak kepçesindeki kısmi doku kaybının sabit iz niteliğinde olduğu değerlendirilirken, Karaman'ın maluliyet oranı yüzde 37 olarak belirlendi.

Mahkeme, Karaman'ın 3 aylık geçici iş göremezlik zararını 6 bin 62 TL, sürekli iş göremezlik zararını ise 431 bin 193 TL olarak hesapladı.

Karaman'a 437 bin 156 TL maddi ve 200 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmedildi. Ayrıca eşine 30 bin TL, diğer iki davacıya da 10'ar bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verildi.

Tazminatların olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan tahsil edilmesi kararlaştırıldı.

Yargıtay: Köpek sahipleri gerekli önlemleri almadı

Davalıların istinaf başvurusu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddedildi. Dosyanın temyize taşınmasının ardından Yargıtay 3. Hukuk Dairesi de kararı değerlendirdi.

Yargıtay, hayvan bulunduran kişinin hayvanın başkalarına zarar vermesini engelleyecek tedbirleri almak ve gerekli özeni göstermek zorunda olduğuna dikkat çekti.

Kararda, köpeklerin zincir ve tasma gibi gerekli önlemler alınmadan, çevre güvenliği açısından tehlike oluşturacak şekilde serbestçe dolaşmasına izin verilmesinin özen ve gözetim yükümlülüğünün ihlali olduğu belirtildi.

"Elindeki sopayla köpekleri kışkırttı" itirazı kabul edilmedi

Davalılar, Sebahat Karaman'ın elindeki sopayı sallayarak köpekleri kışkırttığını öne sürdü. Ancak bu itiraz da kabul edilmedi.

Yargıtay, Karaman'ın saldırıyı engellemek amacıyla sopayı kendisini koruma içgüdüsüyle kullanmasının olay ile meydana gelen zarar arasındaki illiyet bağını ortadan kaldırmadığına karar verdi.

Davalıların temyiz itirazlarının reddedilmesiyle tazminat kararı oy birliğiyle onandı.

"7 sene sürdü, adalet yerini buldu"

Yıllar süren hukuk mücadelesinin ardından konuşan Sebahat Karaman, saldırının hem fiziksel hem de psikolojik etkilerinin devam ettiğini anlattı. Karaman, ellerini kullanmakta zorlandığını, yaralarının iyileşmediğini ve yaşadıklarının ardından hayvanlardan korkmaya başladığını söyledi.

Davayı kazanmasının ardından benzer olaylar yaşayanlara da çağrıda bulunan Karaman, "Mahkemeyi kazandım. Ben hakkımı aldım. Başkalarını köpekler parçalıyor, haklarını arasınlar" ifadelerini kullandı.