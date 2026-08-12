12 Ağustos'ta (bugün) yer çekimi duracak mı? 12 Ağustos yer çekimi duracak iddiası gerçek mi?

Dünya, tam Güneş tutulmasını bekliyor. Heyecan her geçen dakika artarken uzun süredir tutulma sırasında yer çekiminin yaklaşık 7 saniye duracağı öne sürülüyor. Dedikodu bugün daha çok yayılırken sık sık gelen soru "12 Ağustos'ta (bugün) yer çekimi duracak mı" oluyor.

12 Ağustos'ta yer çekimi duracak mı?

12 Ağustos'ta yer çekiminin duracağı, insanların kısa bir süreliğine havaya yükseleceği iddiası tamamen uydurma bir komplo teorisinden ibaret.

Fizik yasalarına göre kütlesi olan her cisim bir kütleçekim alanı üretir. Dünya'nın yer çekiminin durması veya kaybolması için Dünya'nın kütlesinin aniden yok olması gerekir. Bu da fiziksel olarak imkansızdır.