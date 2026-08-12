Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi? Tam Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta yaşanacak?

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Bugün Güneş tutulması gerçekleşecek. Yaklaşık 2 dakika sürecek tam Güneş Tutulması büyük bir görsel şölen yaşatacak. Dünya'nın bazı kısımları karanlığı yaşayacak. Tutulmayı kaçırmak istemeyenler ise "Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta yaşanacak", "Tam Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi" diye soruyor.

Tam Güneş tutulması ne zaman?

Tam Güneş tutulması 12 Ağustos Çarşamba günü saat 20.47'de gerçekleşecek. Tutulma Grönland, İzlanda, İspanya, Rusya ve Portekiz'den izlenecek.

Türkiye'den maalesef Güneş tutulması izlenemeyecek.