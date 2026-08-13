Kademeli emeklilik çıkıyor mu, bu sene gelecek mi? Yasa ne zaman çıkacak?

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Özellikle EYT'yi kıl payı kaçıranlar kademeli emeklilik istiyor. Yaklaşık 4 milyon kişi hükümetten yeşil ışık bekliyor. Uzmanların görüşleri her gün takip edilrken dillerden düşmeyen soru ise "Kademeli emeklilik çıkıyor mu, bu sene gelecek mi" oluyor.

Kademeli emeklilik çıkıyor mu?

Ankara kulislerine göre şu an mevcut bir çalışma yok. Kademeli emeklilik talebi geniş kitleler tarafından dile getirilse somut bir adım atılmış değil.

Düzenlemenin yakın zamanda gündeme gelmesi beklenmezken genel görüş seçim döneminde sıcak gelişmelerin yaşanacağı yönünde...