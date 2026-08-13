Rusya Ukrayna’nın en büyük Tuna limanını vurdu: Tahıl hattında yeni risk

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta tahıl ve lojistik hattı üzerindeki baskı yeniden büyüyor. Gece saatlerinde düzenlenen Rus saldırısında, Ukrayna’nın Odesa bölgesindeki İzmail limanında altyapı hasarı meydana geldi. Bölge yetkilileri liman sahasında yangın çıktığını bildirirken, ekiplerin sabaha karşı müdahale yürüttüğü açıklandı.

Hedef bu kez İzmail oldu

Saldırının odağında, Ukrayna’nın Tuna Nehri üzerindeki en büyük limanı olan İzmail yer aldı. Liman, savaşın uzamasıyla birlikte yalnızca yerel bir sevkiyat noktası olmaktan çıkıp Ukrayna’nın dış ticareti için kritik bir çıkış kapısına dönüşmüştü.

Gece düzenlenen hava saldırısında liman altyapısının zarar gördüğü, bazı tesislerde yangın çıktığı ve operasyonel akışın etkilendiği bildirildi. İlk açıklamalarda can kaybına ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı.

İzmail, özellikle Karadeniz limanlarına yönelik saldırıların arttığı dönemlerde tahıl, yağlı tohum ve diğer tarımsal ürünlerin sevkiyatında en önemli alternatif hatlardan biri olarak öne çıkıyor.

Tuna hattı neden kritik?

Ukrayna açısından İzmail’in önemi yalnız liman kapasitesinden kaynaklanmıyor. Tuna hattı, Ukrayna ürünlerinin Romanya üzerinden Avrupa’ya ve oradan dünya pazarlarına taşınmasında kilit rol oynuyor.

İzmail’den çıkan yükler, nehir taşımacılığı ve bağlantılı lojistik ağlar üzerinden Karadeniz’deki riskli alanları kısmen by-pass edebiliyor. Bu nedenle limandaki her hasar, yalnız Ukrayna’nın ihracatını değil, bölgesel taşımacılık zincirini de doğrudan etkiliyor.

Son aylarda Rusya’nın Karadeniz’deki saldırıları nedeniyle Ukrayna’nın deniz ticareti üzerinde ciddi baskı oluşmuştu. Tuna koridoru bu baskının etkisini azaltan başlıca alternatiflerden biri haline gelmişti.

Tahıl piyasasında baskı yeniden büyüyebilir

İzmail’e yönelik saldırı, küresel tahıl piyasaları açısından da yakından izlenecek bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Hem Rusya’nın hem Ukrayna’nın tahıl sevkiyatında yaşadığı kesintiler, zaten kırılgan olan gıda ticaretinde yeni dalgalanma riski yaratıyor. Son günlerde Rusya’nın Novorossiysk hattındaki aksamalar ile Ukrayna’nın limanlarına yönelik saldırılar birlikte değerlendirildiğinde, Karadeniz ve çevresindeki tahıl lojistiğinin iki tarafta da baskı altına girdiği görülüyor.

Ukrayna’nın ağustos ayının ilk yarısındaki tahıl sevkiyatında sert düşüş yaşandığına ilişkin işaretler de bu tabloyu ağırlaştırıyor. Bu nedenle İzmail’deki hasarın büyüklüğü ve limandaki operasyonların ne kadar sürede normale döneceği piyasalar açısından önemli olacak.

Türkiye ve bölge ticareti için ne anlama geliyor?

Karadeniz ve Tuna hattındaki her gerilim, Türkiye açısından da yalnız jeopolitik değil, ekonomik bir başlık anlamına geliyor.

Bölgedeki tahıl akışı, navlun maliyetleri, sigorta primleri ve tedarik süreleri üzerinde doğrudan etkili oluyor. Türkiye’nin un, yem, tahıl ticareti ve Karadeniz bağlantılı lojistik akışları açısından bu tür saldırılar yakından izleniyor.

İzmail gibi limanlara yönelik saldırılar kısa vadede taşıma planlarını bozarken, orta vadede alternatif güzergâhlara yönelimi hızlandırabiliyor. Ancak bu da maliyetleri artırarak hem ihracatçılar hem ithalatçılar üzerinde ek baskı oluşturuyor.

Gözler hasarın boyutunda

Şimdilik piyasanın ilk odak noktası, İzmail’deki hasarın operasyonel kapasiteyi ne ölçüde sınırlayacağı olacak.

Eğer hasar sınırlı kalır ve sevkiyat kısa sürede yeniden başlarsa etkiler geçici olabilir. Ancak liman altyapısındaki zarar büyürse, Ukrayna’nın alternatif ihracat koridorlarından biri daha baskı altına girmiş olacak.

Bu da yalnız savaş sahasındaki gerilimi değil, küresel gıda zincirindeki kırılganlığı da yeniden gündemin üst sıralarına taşıyabilir.