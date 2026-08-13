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ÖSYM tarafından DGS açıklandı mı, sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sonuç sorgulama ekranı

2026 DGS sonuçları bugün açıklanıyor. Yaklaşık 200 bin kişi ÖSYM'den gelecek duyuruya kilitlenmiş vaziyette... Her dakika heyecan katsayısı yükselirken bugün yoğun şekilde gelen soru "DGS açıklandı mı, sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak" oluyor.

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ÖSYM tarafından DGS açıklandı mı, sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sonuç sorgulama ekranı

DGS sonuçları için sabırsız bekleyiş... ÖSYM'nin takvimine göre sonuçlar bugün açıklanacak fakat saate ilişkin bir bilgi yok. Bu nedenle ısrarla "DGS açıklandı mı, sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak" sorusu geliyor. İşte detaylar...

DGS sonuçları açıklandı mı?

2026 DGS sonuçları henüz açıklanmış değil. Sonuçlar bugün ilan edilecek fakat saat duyurusu gelmedi. Geçen yıl sonuçlar saat 10.00'da erişime açılmıştı. Bu yıl beklenen olmazken beklentiler öğlen saatlerinde sonuçların ilan edilmesi yönünde...

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Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

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Kaynak: HABER MERKEZİ
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