Son dakika... Yalova'da askeri eğitim uçağı düştü! MSB'den ilk açıklama
Son dakika... Yalova'da eğitim uçuşu gerçekleştiren F-16 henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pilotumuz atlayarak kurtulmuştur. Kaza kırım nedeni, yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir" denildi.
Yalova Hava Meydan Komutanlığında eğitim uçuşu gerçekleştiren F-16 kaza kırıma uğradı.
Olay yerine çok sayıda ekip yönlendiriliken Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, uçaktaki fırlatma sistemini kullanan pilotun kazadan sağ kurtulduğunu duyurdu.
"Pilotumuz atlayarak kurtulmuştur"
MSB'den kazaya ilişkin yapılan açıklamada da pilotun kurtulduğu belirtilirken şu ifadelere yer verildi:
"Hava Kuvvetlerimize ait bir adet F-16 uçağımız, eğitim uçuşu sırasında Yalova’da kaza kırıma uğramış, pilotumuz atlayarak kurtulmuştur. Kaza kırım nedeni, yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir."