MEB SONUÇ SAYFASI: BELLİ OLDU! LGS 2. nakil sonuçları açıklandı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Milli Eğitim Bakanlığı bugün LGS nakil sonuçlarını ilan etti. Saatler saat 10.00'u gösterdiğinde Milli Eğitim Bakanlığı beklenen duyuruyu geçti.

MEB SONUÇ DUYURU SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin başvuruları, il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca alınacak ve 28 Ağustos 2026 tarihinde yerleştirme süreci tamamlanacak.

Yerleştirme sürecinin ardından yatılılık başvuruları, 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında okul ve kurumlarca alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül'de ilan edilecek ve e-Pansiyon üzerinden kayıt işlemleri sisteme işlenecek.