Yurt dışı oy verme işlemleri başladı: Bu bölgelerde sandıklar kuruldu

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği seçim takvimine göre, 14 Mayıs'ta yapılacak seçim için yurt dışında, gümrüklerde ve havalimanlarında oy kullanma işlemleri başladı.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda oy verme işlemi başladı

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy verme işlemi saat 08.00'de başladı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği seçim takvimine göre, 14 Mayıs'ta yapılacak seçim için yurt dışı ve gümrüklerde bu sabah başlayan oy kullanma işlemleri kapsamında, Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nin gidiş ve geliş katında belirlenen alanlara sandıklar kuruldu. Oy verme işlemi öncesi yemin ederek göreve başlayan sandık kurulu üyeleri, zarf ve pusula sayımı yaptı.

Almanya’da oy verme işlemleri başladı

Almanya'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemlerine başlandı. Türkiye dışında en çok seçmenin bulunduğu Almanya'da 16 kentte seçmenler yerel saatle 09.00'dan itibaren Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanmaya başladı. Oylarını kullanmak isteyenler sabahın erken saatlerinde Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Antalya Havalimanı’nda oy verme işlemleri başladı

Antalya Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başladı.

Havalimanının iki dış hatlar terminalinde, geliş ve gidiş katında belirlenen iki alana sandıklar konuldu. Oy verme işleminde önce sandık kurulu üyeleri yemin etti. Yemin edilmesinin artından sandık kurulu üyeleri zarf ve pusula sayımı yaptı.

Yurt dışında yaşayan seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren pasaport ve kimliklerini ibraz ederek oylarını kullanmaya başladı.

Eskişehir ve Balıkesir'de havalimanı ile hudut kapısında oy verme işlemi başladı

Eskişehir ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy verme işlemi başladı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Yerleşkesi'ndeki Hasan Polatkan Havalimanı'nda, seçimler için yurt dışı seçmen oy kullanma alanı oluşturuldu.

Havalimanına gelen yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, bu alanda kurulan tek sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi.