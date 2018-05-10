Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıt ve itiraz süresi 12 Mayıs’ta sona eriyor

10 Mayıs 2018

Cumhurbaşkanı ve 27’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışındaki 57 ülkedeki 120 temsilcilikte oy kullanacak 2 milyon 500 binin üzerindeki seçmenler için kayıt ve itiraz süresi 12 Mayıs TSİ 17.00’da bitiyor.

Avrupa'da birçok ülkede resmi tatil olmasına rağmen Türk vatandaşları yurt dışı seçmen kütüğünde isimlerinin olup olmadığını kontrol etmek, kayıt ya da itirazda bulunmak üzere konsolosluklara müracaatta bulundu.

Yurt dışı seçmen listesinde kaydı bulunan Türk vatandaşları, 7-19 Haziran döneminde istedikleri yurt dışı temsilciliğinde oylarını kullanabilecekleri gibi 7-24 Haziran süresince de gümrük kapılarında vatandaşlık görevlerini yapabilecekler.

Yetkililer, 2 Mayıs itibari ile yurt dışında yaşayan ve seçmen niteliği taşıyan Türk vatandaşlarının Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) “www.ysk.gov.tr” adresindeki “Yurt Dışı Seçmen Sorgulama” sayfasından kayıtlı olup olmadıklarını kontrol edebileceklerine dikkati çekerek, çeşitli nedenlerle yurt dışı seçmen kütüğünde ismi bulunmayan ya da itiraz ve değişiklikte bulunmak isteyen vatandaşların 12 Mayıs'a kadar yurt dışı temsilciliklerinde kayıt yaptırılabileceğini belirtiyor.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıt, değişiklik veya itirazlar için postayla müracaatta bulunulmasının mümkün olmadığı belirtilirken, söz konusu kayıt ve değişikliklerin yapılabilmesi için vatandaşların Adres Beyan Formu doldurarak şahsen temsilciliklere başvurması gerektiği ifade edildi.

YSK, yurt dışında bulunan seçmenlerin hangi saatler arasında oy kullanacağına ilişkin açıklamayı ilerleyen günlerde duyuracak.

Avusturya'da vatandaşlar, temsilciliklerde hafta sonu dahil her gün işlem yaptırabiliyor

Avusturya’da Viyana, Salzburg ve Bregenz Başkonsolosluklarında vatandaşlar, hafta sonu ve tatil günleri dahil yerel saatle 10:00 ile 16:00 arası 12 Mayıs 2018 tarihine kadar yurt dışı seçmen kütüğüne kayıt, değişiklik veya itiraz işlemi için müracaat edebiliyor.

AA muhabirine konuşan Türkiye’nin Viyana Başkonsolosu Asip Kaya, seçme ve seçilme hakkının en önemli vatandaşlık görevlerinden biri olduğunu vurgulayarak, seçmenlerin son 4 seçimde olduğu gibi bu yıl da başkonsolosluk binasına gelerek, rahat bir ortamda oylarını kullanacaklarını söyledi.

Seçmenlerin seçimlere ilişkin her türlü bilgiyi başkonsolosluktan edinebileceklerini belirten Kaya, YSK tarafından seçimlere yönelik +90 444 9 975 telefon numaralı çağrı merkezinin vatandaşları bilgilendirmek için hizmet verdiğini hatırlattı.

Kaya, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının son 3-4 yıldır Türkiye’de yapılan seçimlerde oy kullanabilmesinin önemli bir kazanım olduğunu belirterek, yurt dışındaki seçmenlerin sandığa gösterdiği teveccühün hem bulundukları ülke hem de Türkiye açısından olumlu olacağını dile getirdi.

Hollanda'da vatandaşlardan konsolosluğa yoğun ilgi

Hollanda'da Türk vatandaşları, Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne kayıt veya değişiklik başvuruları için konsolosluklara yoğun ilgi gösterdi.

Ülkedeki resmi tatilden faydalanan vatandaşlar, bugün sadece adres beyan işlemi yapan Rotterdam Başkonsolosluğu önünde erkenden sıraya girdi.

Adres beyan işlemlerini yapmak için sırada bekleyen vatandaşlardan İlyas Tekin, geçen seçimlerde kayıt işlemlerini yaptıramadığı için oy kullanamadığını söyleyerek, yine aynı sorunu yaşamamak için oy kullanabilme işlemlerini tamamlamaya geldiğini ifade etti.

İşlemler çok kısa sürede tamamlanıyor

Daha önce Türkiye'de tatildeyken banka işlemi yaptığı için adresinin Türkiye'de gözüktüğünü kaydeden Fatih Şahin de, "Geçen sene referandumda oy kullanamamıştım. Onu düzeltmek için bugün kaydımı yaptırmaya geldim. Çok şükür işlemler tamamlandı. Vatandaşlık görevim ve devletimin çıkarı için artık seçim zamanını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Çalıştığı için kayıt işlemi yaptıramadığını, tatilden faydalanarak konsolosluğa geldiğini belirten İbrahim Işıksoy da, "Adresim Türkiye'de gözüktüğü için birkaç senedir oy kullanamamıştım. Bu değişiklikle bu sefer kullanmayı düşünüyorum. Vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun. Memur arkadaşlar yardımcı oluyorlar ve işlemler kısa sürede tamamlanıyor." diye konuştu.

Vatandaşlık görevini yapmak için konsolosluğa geldiklerini belirten Hüseyin Yıldırım da, "Hollanda'da yaşıyoruz diye sadece bu ülkenin sorumluluğunu taşıyacak değiliz. Eğer dünya insanıysan dünyanın sorumluluğunu taşıyacaksın. Türkiye'de seçimler için oy kullanma hakkım varsa vatandaşlık görevimi yapmak zorundayım." değerlendirmesinde bulundu.

Köln Başkonsolosluğunda tatile rağmen kayıt yoğunluğu

Almanya'da resmi tatil olmasına rağmen Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıt işlemlerini yürütmek için açık olan Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu'na gelen vatandaşlar işlemlerini yaptırmaya devam ediyor.

"Oy kullanma esnasında sorun yaşanmaması için kayıtları kontrol etmek faydalı"

Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes,, "Eğer Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde görünmüyorlarsa adreslerini güncellemeleri lazım. Kayıtlar 2 Mayıs'ta açıklandı ve 12 Mayıs'a kadar da itiraz süresi var. Biz başkonsolosluklar olarak 12 Mayıs'a kadar bu işlemeleri alacağız." dedi.

Bugün Almanya'da tatil olmasına rağmen başkonsolosluklarının açık olduğunu vurgulayan Erciyes, 12 Mayıs cumartesi gününün de tatil olmasına rağmen yine başvuruları almak için açık olacaklarını kaydetti.

Vatandaşların kayıt işlemlerine yoğun ilgi gösterdiğini ancak yığılmaların yaşanmadığını belirten Erciyes, "Vatandaşlarımızın oy verme sırasında herhangi bir aksaklık yaşamamaları için bu kayıtlarını kontrol etmeye ve adresleri güncel değilse adreslerini güncellemeye davet ediyoruz, teşvik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Köln'de yaşayan Mehmet Korkmaz eşiyle birlikte konsolosluğa gelerek kaydının olup olmadığını kontrol etti.

Kaydı olduğunu öğrenen Korkmaz, "Türkiye'de işlem yaptığım için, ne olur ne olmaz adres beyanım doğrumu ve kaydım var mı diye kontrol amaçlı, garanti olsun diye geldim. Adresim doğru çıktı. Herkesin bu kontrolü ve kaydı yoksa yaptırmasını tavsiye ederim, seçime katılsınlar." dedi.

Köln Başkonsolosluğuna kaydını sorgulayan Kerim Botur ise yeni bir sisteme geçileceği için bu seçimlerin çok önemli olduğunu dile getirerek, "Herkesin oyunu kullanıp vatandaşlık görevini yerine getirmesi lazım." şeklinde konuştu.

Frankfurt Başkonsolosluğu'nda kayıt işlemleri sürüyor

Almanya'nın Frankfurt kentinde de Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında oy kullanmak isteyen seçmenlerin Başkonsolosluk binasında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıt işlemleri devam ediyor.

Sabahın erken saatlerinde kayıt için gelen vatandaşların konsolosluk binasında yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Konuya ilişkin Frankfurt Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamada, "Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’nde ismi bulunmayanlar ile kayıtlarında düzeltme veya yerleşim yeri değişikliği yapmak isteyen seçmenlerin, askı süresi içinde Başkonsolosluğumuza şahsen başvurmak suretiyle adres beyanında bulunmaları ve Adres Beyan Formu doldurmaları gerekmektedir. İlan edilen Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne, seçmen niteliğini taşıyan vatandaşlar sadece kendileriyle ilgili olarak itirazda bulunabilirler." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA