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Yurt dışına kaçmak isteyen hakim adayı tutuklandı

FETÖ soruşturmasında aranan ve yurt dışına kaçmak isterken yakalanan eski hakim adayı Güneş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yurt dışına kaçmak isteyen hakim adayı tutuklandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Güneş, yurt dışına kaçmak istediği sırada güvenlik güçlerince yakalandı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mithat Güneş, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Güneş, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

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