Yurt genelinde kar ve dondurucu soğuk etkisini sürdürüyor: 63 ilde kar yağışı, 31 il için sarı kodlu uyarı

Rusya ve İzlanda kökenli soğuk hava dalgası yurt genelinde etkisini sürdürürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tahminlerine göre Trakya, Ege ve Akdeniz kıyıları dışında ülkenin büyük bölümünde kar yağışı görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yılbaşıyla birlikte karla kaplanan İstanbul’da soğuk hava koşullarının uzun süre etkili olacağı uyarısında bulundu. Buna göre kentte hava sıcaklıklarının 3 ve 6 Ocak tarihleri dışında, 14 Ocak’a kadar mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Bolu’da sıcaklık eksi 14 dereceye düşecek

MGM verilerine göre, kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları görülecek. Bugün Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ülkenin en soğuk bölgeleri arasında yer alacak. Bolu’da hava sıcaklığının eksi 14 dereceye kadar düşmesi beklenirken, İzmir’de bile sıcaklıkların 0 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.

31 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji; Adana, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, Kocaeli, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Rize, Sakarya, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Osmaniye ve Düzce için sarı kodlu kuvvetli kar ve fırtına uyarısı yayımladı.

Çığ ve fırtına tehlikesi

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlar için çığ riski bulunuyor. Ayrıca Kuzey Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güneyi, Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda saatte 60 kilometreye ulaşan fırtına bekleniyor. MGM, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile tipi riskine karşı vatandaşları uyardı.

Bazı illerde beklenen sıcaklıklar

Kırklareli -4/2, İstanbul -1/3, Bolu -14/-4, Denizli 1/3, İzmir 0/6, Adana 5/13, Ankara -7/-3, Samsun 2/4, Erzurum -8/-2, Malatya -4/0, Kars -8/-1, Diyarbakır -4/3 ve Gaziantep -2/3 derece olarak öngörülüyor.