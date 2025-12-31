Türkiye’den Çin vatandaşlarına vize müjdesi: 2 Ocak’tan itibaren 90 güne kadar muafiyet
Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Çin vatandaşları, 2 Ocak 2026’dan itibaren Türkiye’ye yapacakları turistik seyahatlerde 90 güne kadar vizeden muaf olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar kapsamında, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18'inci maddesi gerğince, Çin Halk Cumhuriyeti'nin umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde 2/1/2026 tarihinden itibaren vize muafiyeti sağlanmasına karar verildi.