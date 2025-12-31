Ankara’da okullar tatil mi? Ankara Valiliği’nden kar tatili açıklaması geldi mi?

Ankara’da aralıklarla devam eden kar yağışı kent genelinde etkisini gösteriyor. Sabah saatlerinden itibaren zaman zaman şiddetini artıran yağış, özellikle yüksek kesimlerde beyaz örtü oluşturdu.

Kar yağışının etkisini artırdığı saatlerde ana arterlerde trafik akışı yavaşlarken, özellikle Çankaya, Keçiören ve Mamak ilçelerinin yüksek noktalarında kar örtüsü belirgin hale geldi. Parklar ve yeşil alanlar beyaza bürünürken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Buzlanma uyarısı yapıldı

Belediye ekipleri olası olumsuzluklara karşı sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. Tuzlama ve kar küreme araçları kritik noktalarda hazır bekletilirken, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapılıyor.

Meteorolojik değerlendirmelere göre, Ankara’da soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Kar yağışının aralıklarla devam edeceği, gece saatlerinde ise buzlanma riskinin artabileceği belirtiliyor.

Ankara’da okullar tatil edilecek mi?

Başkentte etkili olan kar yağışı sonrası öğrenci ve velilerin en çok merak ettiği konu, 31 Aralık Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği oldu. Ancak şu ana kadar eğitime ara verildiğine ilişkin yetkili kurumlardan resmi bir açıklama yapılmadı.

Yetkililer, olası bir tatil kararının hava koşullarının seyrine göre değerlendirileceğini ve resmi kanallar aracılığıyla kamuoyuna duyurulacağını belirtiyor.