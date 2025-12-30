THY'den sefer iptali! Hangi seferler iptal edildi? Nerelere uçuş var? THY sefer saatleri ne? Ertelenen uçuşlar için ne yapılmalı?

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, ülkenin doğu ve iç kesimlerinde etkili olması beklenen olumsuz hava şartları sebebiyle toplam 61 seferin karşılıklı olarak iptal edildiğini bildirdi. Yolcuların uçuş durumlarını resmi kanallar üzerinden takip etmeleri istendi.

Yahya Üstün’ün paylaşımı şöyle:

Değerli misafirlerimiz,

Ülkemizin doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 61 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir.

Yolcularımız, uçuş durumlarını ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri http://turkishairlines.com ve mobil uygulamamız üzerinden takip edebilirler.

Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.