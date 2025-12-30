Yılbaşı arefesi 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? 31 Aralık Çarşamba (yarın) okullar tatil mi, okul var mı?

2026 yılına çok az bir süre kaldı. Yarın 31 Aralık ve resmi tatil olup olmadığı hakkında bilgi alınmak isteniyor. Kafa karışıklığını ortadan kaldırmak isteyenlerin sıkça başvurduğu soru "31 Aralık tatil mi, yarım gün mü" oluyor.

31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü?

31 Aralık resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Bu nedenle hayat normal akışında devam edecek. Öğrenciler okullarına çalışanlar da işlerine devam edecek.

Kar yağışı olan illerde okul tatili için valiliklerin alacağı kararlar geçerli olacak.

1 Ocak Türkiye’de resmi tatildir. "Yılbaşı" olarak kabul edilir ve tüm Türkiye’de ulusal ve resmi tatil kapsamında yer alır.