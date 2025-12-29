Son dakika: Erden Timur hakkında tutuklama kararı

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "futbolda bahis" iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un savcılıktaki ifadesi tamamlandı.

Şüpheli Erden Timur hakkında Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, Timur'un emniyette ve savcılıkta alınan ifadesi ile tüm dosya kapsamı bir arada değerlendirildiğinde delil durumuna göre Terörizmin Finansmanı ve Aklama Bürosu'na aktarıldı.

Timur, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlik Erden Timur'un tutuklanmasına karar verdi.

Aralarında Fatih Kulaksız'ın da olduğu 21 şüpheli tutuklama, 3 şüpheli ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız da tutuklandı

ürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğulları ve Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız'ın da aralarında olduğu şüphelilerin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı. Buğra Cem İmamoğulları ise savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Hakimlikçe, şüpheliler Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız, Bahattin Berke Demircan, Dogukan Çınar, Eyüp Can Temiz, Furkan Demir, Gökhan Payal, İbrahim Yılmaz, Mustafa Çeçenoğlu, Ergün Nazlı, Hamit Bayraktar, Hüseyin Aybars Tüfekci, İlke Tankul, İsmail Karataş, Mert Aktaş, Tufan Kelleci, Ecem Alkaş, Mirza Şerifoğlu ve Esat Bilayak tutuklandı.

Şüphelier Hakan Çakır, Serhat Ölmez, Umut Esel, Burcu Kurt, Burak Söyleyen ve Emrah Günaydı hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması kararlaştırıldı.