Pegasus'un hangi seferleri iptal? Pegasus'un hangi uçuşlar iptal edildi? İptal edilen uçuşlar ne olacak, parası iade mi? Uçuşlar ne zaman başlayacak?

Şirketin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin doğu ve güneydoğu illerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli bazı seferlerimizde uçuş iptalleri yapılmaktadır. İptal olan seferlerimizle ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak için http://flypgs.com'u veya mobil uygulamamızı takip edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.