Yurt genelinde yağış alarmı: Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde çok bulutlu ve aralıklı yağışlı bir hava hakim olacak. Ramazan Bayramı'nın ilk gün yağışların büyük bölümünün yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenirken, özellikle iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Yetkililer, Marmara’nın doğusu ile Düzce, Antalya, Adana ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağını belirtti. Aynı zamanda Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek rüzgarın 40-60 km/saat hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. Bu nedenle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Kar, buzlanma ve çığ riski

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek bölgelerinde kar yağışı ve mevcut kar örtüsü nedeniyle çığ tehlikesi bulunuyor. Ayrıca gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde ve iç kesimlerin yükseklerinde buzlanma ve don olaylarının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bölge bölge hava durumu

Marmara Bölgesi genelinde yağmur ve sağanak etkili olurken, İstanbul ve çevresinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Ege ve Akdeniz’de sağanak ve gök gürültülü yağışlar öne çıkarken, iç kesimlerin yükseklerinde kar görülecek. İç Anadolu’da yağmurla birlikte sabah saatlerinde yüksek kesimlerde kar etkili olacak.

Karadeniz genelinde yağışlı hava hakim olurken, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Doğu Anadolu’da ise kar ve karla karışık yağmur öne çıkarken, bölgenin bazı illerinde yağmur görülecek. Güneydoğu Anadolu’da ise yağışların özellikle kuzey ve doğu kesimlerde zaman zaman kuvvetleneceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar batıda düşüyor

Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, doğu kesimlerde ise normallerin üzerinde seyretmesi bekleniyor.