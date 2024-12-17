2024 makine ihracat verileri açıklandı! Tonaj azalırken gelir hacmi sabit kaldı

Makine ihracatının 2024 ocak-kasım dönem hacmi toplamda 25,8 milyar dolara ulaştı. Kasım ayı ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 azalarak, 2,3 milyar dolara geriledi. Yıllıklandırılmış makine ithalatında yaşanan yüzde 2,6 azalmayla makine dış ticaret açığı da 15,9 milyar dolara geriledi.

Trump'ın olası vergi artırımı ve Euro'nun zayıflaması

Donald Trump'ın uygulayacağını açıkladığı politikaların 2025'te yol açabileceği sıkıntılara değinen Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, AB rekabetçiliğinde yaşanan yavaşlamaya dikkat çekti.

Bütçe disiplininden uzaklaşma, fosil enerjiden mahrum kalma ve hızla azalan doğal gaz rezervlerinin yeni bir enerji krizi başlatma ihtimalinin AB'yi etkilediğini belirten yaşandığını aktaran Karavelioğlu, Almanya'da endüstriyel üretimin gerilediğini söylerken, "Almanya ve Fransa'daki siyasi belirsizlik endüstriyi olumsuz etkiliyor. Euro'daki zayıflamanın da bir süre daha devam etmesini bekliyoruz" dedi.

Suriye'de yatırım yapmak fırsat değil sorumluluk

Suriye'nin yeniden inşasının Türkiye'nin iş ve inşaat makineleri sektörünü olumlu etkileyeceğini anlatan Karavelioğlu, "Suriye'de bazıları yok olmuş birçok faaliyet biçiminin ve hafif sanayinin yeniden doğuşu için gerekli makine ihtiyaçları, hibeler de dahil olmak üzere birçok ülke ve kurum tarafından fonlanacaktır. Fakat biz sosyal entegrasyon, tarihi bağlar ve yakın komşuluk ilişkilerimizin sektörümüze fırsattan çok, sorumluluk getirdiğine inanıyoruz" dedi.

İç piyasada durgunluk sürecek mi?

İç piyasadaki durgunluğun bir süre daha devam edeceği görüşünün hakim olduğunu aktaran Karavelioğlu, "Dezenflasyon politikaları için büyük önem taşıyan bu dönemde, birçok sektör için en kritik konu asgari ücret zammı olacaktır. Açıklanacak oran, iş ve çalışma barışının korunması açısından büyük öneme sahip. Sektörümüz, süreci en iyi yönetmesi gereken ve yönetecek aktörlerden olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.