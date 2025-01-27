2024'te e-ihracat yüzde 27,4 oranında artış göstererek 6,4 milyar dolara ulaştı

Ticaret Bakanlığı E-İhracat, Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Hasan Önal, Ticaret Bakanlığı tarafından verilen E-İhracat Desteklerinden halihazırda yararlanan ve kapsama girme sürecinde hazırlık yapan firma temsilcileriyle, güncel gelişmeleri paylaşmak ve firmaların görüş ve önerilerini dinlemek amacıyla Ege İhracatçı Birlikleri’nde bir araya geldi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye’de E-İhracat rakamları hızla artıyor. 2024 yılında yüzde 27,4 artarak 5 milyar dolardan 6,4 milyar dolara çıktı. Dünya ticaretindeki değişim ve dönüşüme göre devlet desteklerini çeşitlendiren Ticaret Bakanlığı, hızlı bir şekilde artan e-ihracattan ihracatçılarımızın azami yararlanmaları için 2022 yılı Ağustos ayında E-İhracat desteklerini hayata geçirdi.

Ticaret Bakanlığı ihracatçılarımızın e-ihracat desteklerinden azami yararlanmaları için e-ihracat desteklerini ihracatçılara tanıtmaya yoğunlaşmış durumda.

Türkiye’de e-ihracat desteğinden bugüne kadar 207 şirket, 2 Pazaryeri, 6 Perakende E-Ticaret sitesi, 9- E-İhracat Konsorsiyumunun yararlandığı bilgisini veren Önal, firmalarımıza E-Kolay İhracat Platformu (E-KİP) hakkında detaylı bilgiler aktardı."