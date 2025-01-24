2024'te Türkiye'den en çok sebze ihraç eden şehir belli oldu

Türkiye genelinde 2024'te yapılan yaklaşık 980 milyon dolarlık sebze ihracatının 441 milyon 318 bin doları Antalya'dan gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, geçen yıl Türkiye'den yurt dışına yapılan sebze satışının yüzde 45'i Antalya'dan yapıldı. 12 ay üretimin yapıldığı kenti sebze satışında 164 milyon 77 bin dolarla Hatay, 106 milyon 117 bin dolarla Mersin ve 43 milyon 49 bin dolarla İzmir takip etti.

İhracat lideri: Domates, biber ve salatalık

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nin başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, "Domates ihracatında yüzde 43 ile bölge olarak önemli bir paya sahibiz. Biberde açık ara öndeyiz, bölgemizden gerçekleştirdiğimiz ihracat Türkiye ihracatının yüzde 70'ini oluşturuyor. Salatalık ve çeşitlerinde ise yüzde 40'ın üzerinde bir ihracatımız var" dedi.

Türk domatesi en çok Ukrayna'ya gönderildi

Domateste geçen yıl en fazla Ukrayna'ya ürün gönderdiklerini aktaran Çavuşoğlu, bu ülkeye 41 milyon 655 bin dolarlık ihracat yaptıklarını kaydetti. Ukrayna'yı ise 35 milyon 133 bin dolarla Bulgaristan'ın, 30 milyon 596 bin dolarla da Romanya'nın takip ettiğini belirten Çavuşoğlu, Rusya ve Moldavya'nın da ilk 5'te yer aldığını bildirdi.

Biberde ise en önemli pazarın Almaya olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Almanya'ya geçen yıl 58 milyon 459 bin dolarlık biber ihraç ettik. Bir önceki yıla göre yüzde 14,4'lük bir artış gerçekleştirdik. Almanya'nın dışında Hollanda, Birleşik Krallık, Romanya da önemli pazarlarımız." diye konuştu.

Yıl boyu aralıksız üretim

Çavuşoğlu, ihracatçıların üreticilerle işbirliği içinde çalıştıklarını ve hem üretimi hem de ihracatı artırdıklarını söyledi. İç pazarın talep göstermediği ama yurt dışında ciddi oranda pazar payına sahip ürünler olduğuna değinen Çavuşoğlu, bu talebi değerlendirmek amacıyla da üretimler yapıldığını kaydetti. Buna dikenli salatalığı örnek gösteren Çavuşoğlu, bu ürünün eski doğu bloku ülkeleri ve Rusya'da Türkiye'den daha fazla talep edildiği bilgisini paylaştı.