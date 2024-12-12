ABD, BAE, Kanada ve Meksika ile ticari ilişkiler geliştirilecek
AHBİB Başkanı Veysel Memiş, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada ve Meksika ile yeni görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Memiş, uzak pazarlar stratejisindeki ülkelerde ticari bağlantıları geliştireceklerini kaydetti.
Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, kasım ayında 182,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Yılın 11’inci ayında en yüksek değerleri Irak, Suriye ve Mısır pazarlarında elde ettiklerini belirten Başkan Veysel Memiş, uzak pazarlarda daha etkin olmaya yönelik hedef ülkelerden ABD’de de 17-19 Kasım tarihleri arasında düzenlenen PLMA's 2024- Private Label Trade Show Fuarı’nda tanıtımlar yaptıklarını belirtti.
ABD’nin sektör özelindeki yıllık ithalat hacminin 37 milyar dolar olduğuna dikkati çeken Başkan Veysel Memiş, Şikago’da gerçekleştirilen PLMA's 2024’te özel etiket pazarında faaliyet gösteren ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada ve Meksika firmaları ile yeni ticaret bağlantıları sağladıklarını duyurdu.
Türk gıda ürünlerinin kalitesini ve lezzetini dünya mutfakları ile daha fazla buluşturmak için molasız çalıştıklarını kaydeden Başkan Veysel Memiş, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Genel Sekreterliği’nin milli katılım organizasyonunu üstlendiği PLMA's 2024 Fuarı’nda hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünü AHBİB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Yıldızgörer’in temsil ettiğini, AHBİB üyelerinin Şikago Başkonsolosu Tahir Bora Atatanır ve Şikago Ticaret Ataşesi Ahmet Samet Tekoğlu ile özel etiket pazarına yönelik verimli istişarelerde bulunduğunu ifade etti.
“Sektörümüz özelinde ABD’nin yıllık ithalat hacmi 37 milyar $”
Bu yıl 60 ülkeden 1.800 firmanın stant açtığı fuarda, büyük süpermarketler, toplu satış mağazaları, marketler, çevrimiçi perakendeciler, toptancılar, indirim marketleri ve askeri borsalardan alıcıların katıldığını belirten Başkan Veysel Memiş, “Türkiye’nin uzak pazarlar stratejisinde hedef ülkeler arasında bulunan ABD, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde yıllık 37 milyar dolar ithalat gerçekleştiriyor. Büyük süpermarket zincirleri, distribütörler ve e-ticaret platformlarından alıcılarla doğrudan bağlantı kurma imkânı veren PLMA's 2024 Fuarı, bu büyük potansiyeli değerlendirme fırsatları sunuyor.
ABD’ye yönelik ihracat potansiyelimizin yüksek olduğu ürünler listesinde tatlı bisküvi ve gofretler, gıda müstahzarları, yer fıstığı ve diğer kabuklu yemişler, çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları, şekerli ve çikolatalı mamuller, hayvan yemi, bitkisel yağlar, makarna, sert kabuklu meyveler ile bakliyat bulunuyor. Dolayısıyla, rekabetçi olduğumuz ürün gruplarında ihracat performansımızı artırmaya yönelik yeni ticaret köprüleri kurmak için çalışmalar yaptık” dedi.
"Talepleri üyelerimizle paylaştık"
Başkan Veysel Memiş, PLMA's 2024 Fuarı’nda AHBİB standını ziyaret eden ve hububat, bakliyat, yağlı tohumlar sektörüne yönelik taleplerini bildiren ithalatçı firmalar ile Şikago Ticaret Ataşeliğinden iletilen firma bilgilerini toplu halde üyelere ulaştırdıklarını da kaydetti. Başkan Veysel Memiş, “ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada ve Meksika’dan toplam 32 firmanın iletişim bilgilerini ve ürün taleplerini üyelerimizle paylaştık. Bu firmalar, bakliyat, makarna, un, kuruyemiş, baharat, bitkisel yağ, bulgur, pirinç, mercimek, çikolata, bisküvi, sos, nohut, zeytinyağı, susam ve susam yağı ürün gruplarında alım yapmak istiyor” diye konuştu.
“Kasım ayında en fazla Irak, Suriye ve Mısır’a ihracat gerçekleştirdik”
AHBİB’in kasım ayındaki ihracatını ürün grupları ve ülkelere göre değerlendiren Başkan Veysel Memiş, “Kasım ayında AHBİB sorumluluk bölgesinde sektörümüz 1 milyon 501 bin ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdi. En çok ihraç ettiğimiz ürün gruplarında yüzde 22 artış ve 43,3 milyon dolar değer ile bakliyat birinci sırada yer aldı. Bunu yüzde 1 artış ve 33,9 milyon dolar değer ile pastacılık ürünleri ikinci sırada, yüzde 10 artış ve 32,9 milyon dolar değer ile yağlı tohumlar ve meyveler üçüncü sırada takip etti. Irak’a 29,2 milyon dolar, Suriye’ye 9,7 milyon dolar, Mısır’a 9,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik.”