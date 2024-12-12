ABD, BAE, Kanada ve Meksika ile ticari ilişkiler geliştirilecek

Akdeniz Hububat, Bakli­yat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kuru­lu Başkanı Veysel Memiş, kasım ayında 182,7 milyon dolar ihra­cat gerçekleştirdiklerini açıkla­dı. Yılın 11’inci ayında en yük­sek değerleri Irak, Suriye ve Mı­sır pazarlarında elde ettiklerini belirten Başkan Veysel Memiş, uzak pazarlarda daha etkin ol­maya yönelik hedef ülkelerden ABD’de de 17-19 Kasım tarih­leri arasında düzenlenen PL­MA's 2024- Private Label Trade Show Fuarı’nda tanıtımlar yap­tıklarını belirtti.

ABD’nin sek­tör özelindeki yıllık ithalat hac­minin 37 milyar dolar olduğu­na dikkati çeken Başkan Veysel Memiş, Şikago’da gerçekleşti­rilen PLMA's 2024’te özel eti­ket pazarında faaliyet gösteren ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada ve Meksika firmaları ile yeni ticaret bağlantıları sağla­dıklarını duyurdu.

Türk gıda ürünlerinin kali­tesini ve lezzetini dünya mut­fakları ile daha fazla buluştur­mak için molasız çalıştıklarını kaydeden Başkan Veysel Me­miş, Akdeniz İhracatçı Birlikle­ri (AKİB) Genel Sekreterliği’nin milli katılım organizasyonunu üstlendiği PLMA's 2024 Fua­rı’nda hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü­nü AHBİB Yönetim Kurulu Üye­si Serdar Yıldızgörer’in temsil ettiğini, AHBİB üyelerinin Şi­kago Başkonsolosu Tahir Bora Atatanır ve Şikago Ticaret Ata­şesi Ahmet Samet Tekoğlu ile özel etiket pazarına yönelik ve­rimli istişarelerde bulunduğu­nu ifade etti.

“Sektörümüz özelinde ABD’nin yıllık ithalat hacmi 37 milyar $”

Bu yıl 60 ülkeden 1.800 firma­nın stant açtığı fuarda, büyük sü­permarketler, toplu satış mağa­zaları, marketler, çevrimiçi pera­kendeciler, toptancılar, indirim marketleri ve askeri borsalar­dan alıcıların katıldığını belirten Başkan Veysel Memiş, “Türki­ye’nin uzak pazarlar stratejisin­de hedef ülkeler arasında bulu­nan ABD, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde yıl­lık 37 milyar dolar ithalat gerçek­leştiriyor. Büyük süpermarket zincirleri, distribütörler ve e-ti­caret platformlarından alıcılar­la doğrudan bağlantı kurma im­kânı veren PLMA's 2024 Fuarı, bu büyük potansiyeli değerlen­dirme fırsatları sunuyor.

ABD’ye yönelik ihracat potansiyelimizin yüksek olduğu ürünler listesin­de tatlı bisküvi ve gofretler, gıda müstahzarları, yer fıstığı ve diğer kabuklu yemişler, çikolata ve ka­kao içeren diğer gıda müstahzar­ları, şekerli ve çikolatalı mamul­ler, hayvan yemi, bitkisel yağlar, makarna, sert kabuklu meyveler ile bakliyat bulunuyor. Dolayı­sıyla, rekabetçi olduğumuz ürün gruplarında ihracat performan­sımızı artırmaya yönelik yeni ti­caret köprüleri kurmak için ça­lışmalar yaptık” dedi.

"Talepleri üyelerimizle paylaştık"

Başkan Veysel Memiş, PL­MA's 2024 Fuarı’nda AHBİB standını ziyaret eden ve hubu­bat, bakliyat, yağlı tohumlar sektörüne yönelik taleplerini bildiren ithalatçı firmalar ile Şikago Ticaret Ataşeliğinden iletilen firma bilgilerini toplu halde üyelere ulaştırdıklarını da kaydetti. Başkan Veysel Me­miş, “ABD, Birleşik Arap Emir­likleri, Kanada ve Meksika’dan toplam 32 firmanın iletişim bil­gilerini ve ürün taleplerini üye­lerimizle paylaştık. Bu firma­lar, bakliyat, makarna, un, ku­ruyemiş, baharat, bitkisel yağ, bulgur, pirinç, mercimek, çiko­lata, bisküvi, sos, nohut, zeytin­yağı, susam ve susam yağı ürün gruplarında alım yapmak isti­yor” diye konuştu.

“Kasım ayında en fazla Irak, Suriye ve Mısır’a ihracat gerçekleştirdik”

AHBİB’in kasım ayındaki ihracatını ürün grupları ve ülkelere göre değerlendiren Başkan Veysel Memiş, “Kasım ayında AHBİB sorumluluk bölgesinde sektörümüz 1 milyon 501 bin ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendirdi. En çok ihraç ettiğimiz ürün gruplarında yüzde 22 artış ve 43,3 milyon dolar değer ile bakliyat birinci sırada yer aldı. Bunu yüzde 1 artış ve 33,9 milyon dolar değer ile pastacılık ürünleri ikinci sırada, yüzde 10 artış ve 32,9 milyon dolar değer ile yağlı tohumlar ve meyveler üçüncü sırada takip etti. Irak’a 29,2 milyon dolar, Suriye’ye 9,7 milyon dolar, Mısır’a 9,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik.”