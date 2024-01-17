ABD, Türkiye’nin kültürel mirası ‘Türk Kahvesine’ talip oldu!

Türk kahvesi geleneksel Türk mutfağının kültürel mirasları arasında vazgeçilmez unsurların başında gelir. Türk halkı tarafından sevilerek tüketilen ve hatırı sayılır özellikte olan bu kahvenin içme alışkanlığı ise yaklaşık beşinci yüzyıldan günümüze kadar devam etmiştir.

Bugün ise Türk kültüründe iletişim, konukseverlik ve paylaşım gibi sembollere işaret eden Türk kahvesine ABD’li bir firma talip oldu. Bu kapsamda ABD’de kahve sektöründe faaliyet gösteren firma dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’a ithalat ilanı bırakarak Türk kahvesi satın alacağını belirtti.

ABD’den yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

ABD’ye ihracatın kolay yolu

Forie tarafından sunulan “Forie Databank” ile Türk üreticiler ve ihracatçılar artık ABD pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşabiliyorlar.

Bir ihracat adres bankası gibi hizmet veren Forie Databank ile ABD’deki ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlıyor. Giyimden, ambalaja kadar sayısız sektörü içinde bulunduran Forie Databank, Türk işletmelerinin ABD pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.