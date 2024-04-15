Almanya, Türkiye’den ‘et ve et ürünleri’ talep ediyor!

Her gün sayısız ilanı kullanıcılarına sunan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter, bugün Almanya’dan gelen bir ithalat talebini yayınladı.

Bu kapsamda Almanya’da dış kaynak kullanımı, toplama, depolama, taşıma ve lojistik gibi çeşitli faaliyetlerde bulunan ithalatçı firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a bir ilan bıraktı. Firma ilanında Türkiye’den tavuk nuggets, tavuk kanatları ve burger köftesi gibi çeşitli ürünler ithal edeceğini belirtti.

İthalatçı firma ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden firmaya doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Almanya pazarına giriş bileti: “Forie Databank”

Türk üreticileri ve ihracatçıları artık Almanya pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşabiliyorlar. Forie tarafından sunulan "Forie Databank," bir ihracat adres bankası gibi hizmet veriyor.

Bu kaynak sayesinde Almanya’daki ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler gibi potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlanıyor. Sektör ayrımı yapmaksızın geniş bir veri tabanını içeren bu kaynak, Türk işletmelerinin Almanya pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.