Arap Devletleri'ne yapılan ihracat 10 ayda 40 milyar dolara ulaştı: İlk sırada Irak var

Arap Devletleri'ne yapılan ihracat 2024 yılının ilk 10 ayında 40 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde Türkiye'nin toplam ihracatı 216 milyar 383 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Arap Devletleri Ligine ihracat, Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 18,4'ünü oluşturdu.

İlk üç sırada Irak, BAE ve Mısır var

Bu ülkeler arasında en fazla ihracat 10 milyar 766 milyon dolarla Irak'a yapıldı. Irak'ı, 6 milyar 842 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 3 milyar 416 milyon dolarla Mısır, 3 milyar 264 milyon dolarla Suudi Arabistan ve 2 milyar 799 milyon dolarla Fas takip etti.

Yapılan ihracatın sektörel dağılımlarına bakıldığında ise Irak'a yapılan dış satımda yaklaşık 2,5 milyar dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ilk sırada yer alırken, bunu, 1,2 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,05 milyar dolarla mobilya, kağıt ve orman ürünleri, 954 milyon dolarla mücevher ve 790 milyon dolarla elektrik-elektronik sektörü izledi.

BAE'ye gerçekleştirilen ihracatta ilk sırada yaklaşık 3,9 milyar dolarla mücevher sektörü bulundu. Bu sektörü 901 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 302 milyon dolarla elektrik-elektronik, 200 milyon dolarla hazır giyim ile 188 milyon dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri takip etti.

Türkiye'den Mısır'a yapılan ihracatta ise ilk sırada 890 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri yer aldı. Bu sektörü, 424 milyon dolarla çelik, 402 milyon dolarla tekstil ve ham maddeleri, 263 milyon dolarla elektrik-elektronik, 258 milyon dolarla makine ve aksamları izledi.

En fazla ihracat: Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamuller sektöründe

Söz konusu ülkelere bu dönemde yapılan ihracatta öne çıkan sektör 6,1 milyar dolarlık dış satımla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamuller sektörü oldu.

Aynı dönemde bu ülkelere yapılan kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı 5,9 milyar dolar olarak gerçekleşirken, mücevher 5,4 milyar dolar, elektrik-elektronik 2,7 milyar dolar, mobilya- kağıt ve orman ürünleri 2,6 milyar dolar, çelik sektörü 2,3 milyar dolar, demir ve demir dışı metaller sektörü 2,1 milyar dolar, otomotiv 1,86 milyar dolar, makine ve aksamları 1,84 milyar dolar ve hazır giyim 1,6 milyar dolarla önde gelen kalemleri oluşturdu.