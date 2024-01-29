Armatürde 32 firma ihracat için kümelendi

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

İhracatta 2023 yılında 4 milyar dolar rakamına imza atan armatür sektörü, yeni dönem hedeflerine yeni oluşumlarla yol alıyor. Kapasite kullanım oranlarının yüzde 70’lerde seyrettiği armatür sanayiinde 32 firma, UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi) projesini kurdu.

3 yıllık proje kapsamında kümelenen firmalar, böylece ihracatta pazar araştırması, hedef belirlenmesi gibi konularda orta ve uzun vadeli işlere odaklanacak. Önümüzdeki dönem yeni pazarlar için çalışacaklarını söyleyen ARMATÜR Derneği Başkanı Gökhan Turhan, “İlk defa 32 firmamızla UR-GE'mizi kurup bir takım oluşturduk. Yakın ya da uzak demeden ihracatta iyi olan pazarların hakimi olmalıyız. Çin 1 satıyorsa biz 5 satmaya çalışmalıyız” dedi.

"Beklediğimiz yüzde 1 değildi"

Armatür sektörünün geçen yıl ihracatta yüzde 1 artış sağladığını kaydeden Turhan, “Daha iyi olabilirdi ama başta resesyon olmak üzere 6 Şubat depremleri sektörümüze büyük zarar verdi. Rusya-Ukrayna savaşı, Filistin-İsrail savaşı ve küresel yaşanan birçok olumsuz etki de işlerimize yansıyor. Bir de son dönemlerdeki enflasyonla mücadele çalışmaları durgunluğa neden oldu” diye konuştu.

Geçen yıl sektörün en fazla ihracatı 511 milyon dolarla Almanya'ya yaptıklarını aktaran Turhan, “Bu ülkeyi yüzde 71 artışla 273 milyon dolar ihracat rakamına ulaşan Rusya takip etti. 182 milyon dolarla Irak en fazla ihracat yapılan üçüncü ülke oldu” bilgisini verdi. Turhan, 2022 Aralık ayına kıyasla İran’a ihracatın yüzde 70,84 artışla 7,51 milyon dolar olarak ciddi bir artış sağladığını da aktardı.

"STA’larda güncelleme gerekiyor"

İhracatın ülke lokomotifi olduğunu ve ihracatta yaşanan sıkıntıların çözümlenmesi gerektiğini vurgulayan Gökhan Turhan, “Ülkelerle yapılan STA anlaşmaları eksik kalıyor. Avrupalı rakipler sıfır gümrükle ürünlerini satarken biz gümrüklerle, belli gözetim dışı engellerle karşılaşıyoruz. Devletimizin bu ihracat pazarlarına el koyması ve bizim önümüzü açması gerekiyor.

Bunu değiştirmek için Ticaret Bakanlığı'nın özellikle belli sektörlere karşı biraz daha destekleyici politikalar oluşturması gerekiyor. Sorun yaşadığımız ülkelerle, STA antlaşmaları yeniden güncellenmeli. Rusya'da mesela şu anda ciddi sıkıntı var. Bir dönem bizim için çok ciddi pazar olan Suudi Arabistan’ı Çinlilere kaptırdık. Kazakistan, Özbekistan’da da böyle bir durum var. Belli pazarlarda rekabet ettiğimiz Çin, önümüze set olmaya başladı” dedi.

"Mısır pazarını kaybetmemeliyiz"

Son zamanlarda Mısır ile ticaretin kötüye gittiğini, ihracatın neredeyse sıfıra indiğine dikkat çeken Turhan, “Mısır devleti zorunlu olmayan hiçbir ithalata izin vermiyor. Onların da döviz anlamında sıkıntıları var. Mısır, sektörümüzün en fazla ihracat yaptığı ülkelerin başındaydı. Buraya devlet bazında çalışmalar yapılabilir. Bu ülkede çok ciddi bir potansiyel var. Mısır'dan bir şekilde enerji petrol alabiliriz, kimya ürünleri alabiliriz bunun karşılığında ticareti devam ettirecek çalışmalar yapabiliriz ama bugüne kadar bunu yapamadık” dedi.

“Enflasyon %10’a inmediği sürece ihracat artmaz”

Gökhan Turhan, kapanan ve iflas eden firma sayısı olarak Türkiye’nin tarihin en yüksek seviyesine doğru gittiğini kaydetti. Turhan, “Yatırım ortamı olarak bu bizi korkutuyor. Türkiye’nin KOBİ’leri iyi durumda değil. Hammaddeci zor durumda. Baskılanan ekonomide imalat da ihracat da yapmak zor. 2024’te işlerin biraz daha kötü gideceğini görüyoruz. Özellikle son dönemde yaşadığımız enflasyon, işi daha da zora sokuyor. Ticaret Bakanımızın yaptığı son dönemdeki çalışmaları destekliyoruz. Enflasyon yüzde 10'a inmediği sürece ne ihracatımız artabilir, ne sanayicimiz, ne de çalışanımız mutlu olabilir” dedi.