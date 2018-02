Arnavutluk firması genel tüketim malzemeleri ithal edecek

05 Şubat 2018

Arnavutluk’ta genel tüketim malzemeleri ithalatçısı bir firma, aynı zamanda çeşitli Balkan ülkelerinde ürün tedariği yaptığından bahisle düzenli ve uzun soluklu çalışabileceği Türk tedarikçiler aradıklarını beyan etmiştir.

Orijinal mesajı aşağıdaki şekilde olan müşterinin talebine bir altta verilen linkten ulaşabilirsiniz:

FMCG basic groceries supply from Turkey to Albania

Dear Madam/Sir,

We are a company of import and distribution FMCG, based in Durres, Albania and we are operating in all west Balkan markets.

We are interested in finding long-term partners in Turkey, manufacturers, of commodities, basic groceries, like rice, sunflower oil, wheat, etc.

We look forward to hearing from you.

Best regards,

https://www.turkishexporter.net/en/Leads/383182_fmcg-basic-groceries-supply-from-turkey-to-albania

