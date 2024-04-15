ATO’dan KOBİ’lere ihracat projesi

Ankara’nın ihracatını ve ihracatçı sayısını artırmaya yönelik bir dizi çalışmayı hayata geçiren Ankara Ticaret Odası (ATO), katma değeri yüksek mobilya sektörünün ihracatını geliştirme hedefiyle yeni bir projeye başlıyor.

ATO, kısa adı “INT4FURN” olan “Mobilya Sektöründeki Mikro KOBİ'lerin Uluslararasılaşma Yeteneklerinin Geliştirilmesi” projesi ile mobilya sektöründe faaliyet gösteren, daha önce ihracat yapmamış mikro-KOBİ, KOBİ ve girişimci ATO üyelerini ihracat yapabilir hale getirerek, yurt dışı pazarlara açılmasını sağlayacak. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, mobilya sektörünün işyeri sayısı ve sağladığı istihdam ile önemli bir sektör olduğunu belirterek, “Üretim hacmini artıran mobilya sektörü ihracatta da gelişme kaydediyor. Bu gelişimin, büyük ve marka işletmelerle sınırlı kalmasını istemiyoruz. Ankara’da mobilyanın kalbinin attığı Siteler’de bulunan en küçük işletmelerin bile dünya pazarına açılmasını hedefliyoruz” dedi.

Mobilya katma değeri yüksek sektörler arasında

ATO Başkanı Gürsel Baran, yerli kaynak kullanımının yüksek, ithal ürünlere bağımlılığın az olduğu mobilya sektörünün, katma değeri yüksek sektörler arasında yer aldığını belirterek, Türk mobilya sektörünün son yıllarda önemli gelişmeler kaydettiğini söyledi. Mobilya sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin büyük bölümünü küçük ve orta ölçekli işletmelerin oluşturduğunu kaydeden Baran, bu işletmeleri ihracat yapabilir hale getirmenin önemine dikkat çekti. Baran, “Mobilya sektörü işyeri sayısı ve sağladığı istihdam ile önemli bir sektör. Proje ile mobilya sektöründe daha önce hiç ihracat yapmamış ATO üyelerini ihracat yapabilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Katma değeri yüksek bu sektörün ihracatını artırmamız önemli” dedi.

10 milyar euro üretim hedefi

Mobilya sektörünün 10 milyar euro üretim hacmi hedefi doğrultusunda geliştirilen ve 2024 yılı sonuna kadar devam edecek olan Proje, ECVET (Mesleki Eğitim ve Öğretim için Avrupa Kredi Sistemi) ile uyumlu hazırlanacak. Çevrimiçi eğitim programıyla mobilya sektöründeki KOBİ’lerin ihracat yapmadan önceki temel bilgileri öğrenmelerinin sağlanacağı projede, firmalar sahaya çıkmadan önce ihracat yapmaya hazır hale getirilecek.