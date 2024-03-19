Azerbaycan’a ihracat fırsatı: “Alüminyum profil”

Türkiye ile Azerbaycan Cumhurbaşkanlarının “İki devlet tek millet” vurgusu halihazırda büyüme ivmesine giren ekonomik ilişkilerin artışına katkı sunan önemli bir söylem olmuştur. Bu bakımdan Türkiye ile Azerbaycan arasında sağlam temellere dayanan güçlü ilişki Türkiye’deki ihracatçılar için de çok önemli fırsatlar doğurmuştur.

Bugün ise şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’a, Azerbaycan’dan bırakılan ilan kaçırılmayacak bir fırsat niteliğinde. Buna göre inşaat sektörüne yönelik çeşitli hizmetler sunan Azerbaycanlı firma, TurkishExporter’a bıraktığı ilanla Türkiye’den alüminyum profil satın alacağını belirtti.

Azerbaycan’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Azerbaycan pazarına ulaşmanın kolay yolu

Türk üreticileri ve ihracatçıları artık Azerbaycan pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşabiliyorlar. Forie tarafından sunulan "Forie Databank," bir ihracat adres bankası gibi hizmet veriyor. Bu kaynak sayesinde Azerbaycan’daki ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler gibi potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlanıyor.

Sektör ayrımı yapmaksızın geniş bir veri tabanını içeren bu kaynak, Türk işletmelerinin Azerbaycan pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.