Bakan Ömer Bolat mobilya ihracatı verilerini açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından düzenlenen Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nın (IIFF) açılış programına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada mobilya ihracatı hakkında bilgiler veren Bakan Bolat, "2002'de 250 milyon dolar olan mobilya ihracatı halihazırda 4,5 milyar dolara ulaştı. Yaklaşık 18 katlık artış büyük bir başarı. Mobilya sektörümüzün 2030'da 12 milyar dolar ihracata ulaşma hedefi var’’ ifadelerini kullandı.

"Sektör 8 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşıyor"

Mobilya ihracatının 2002'den beri yaklaşık 18 kat büyüdüğünü ifade eden Bakan Bolat, ağaç ve orman ürünleri ile kağıdın eklendiğinde sektörün 8 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaştığını kaydetti:

‘‘2002'de 250 milyon dolar olan mobilya ihracatı halihazırda 4,5 milyar dolara ulaştı. Yaklaşık 18 katlık artış büyük bir başarı. Mobilya sektörümüzün 2030'da 12 milyar dolar ihracata ulaşma hedefi var.

Ağaç ürünleri, orman ürünleri ve kağıdı eklediğimizde sektör 8 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşıyor. Dünyadaki en zengin, en büyük pazarlara dahi mal satabiliyorlar.

Bunu kalite, tasarım, işçilik ve estetikle başardılar. Mobilya, sadece oturulacak ya da üzerinde yatılacak nesne olmaktan çıkmış, adeta bir yaşam sanatı ürünü haline gelmiş ve bu anlamda da dünyaya başarımızı kanıtlıyor."

"Katılımlarının yüzde 50'si oranında destek sağlayacağız"

Bu yıl bini aşkın firmaya katılımlarının yüzde 50'si oranında destek vereceklerini ifade eden Bakan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘‘Geçen sene bu fuara Ticaret Bakanlığı olarak 87,5 milyon TL katılım-stant destekleri verdik. Bu yıl da bini aşkın firmaya katılımlarının yüzde 50'si oranında destek sağlayacağız. Geçen yıl bütçemizden 24,7 milyar TL ihracat destekleri sağladık, bu yıl 33 milyar TL ihracat desteği vereceğiz. Türkiye’mize, Türkiye ekonomisine, Türkiye ihracatına daha fazla katkı vereceğiz."